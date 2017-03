Turisztikai központ lesz a soproni Vasalóház

– A közeljövőben turisztikai központként hasznosítjuk a város egyik legjobb adottságokkal rendelkező, a Fő tér közelében fekvő Vasalóház földszinti irodáját. Reméljük, az előkészítő tárgyalások sikeresek lesznek, s már az új turisztikai szezonban birtokba vehetjük az akadálymentesített irodát – jelentette be sajtótájékoztatóján Erdősi-Héjj Boglárka a Sopron Régió Turisztikai Központ ügyvezetője. Eddig három turisztikai információs pont szolgálta a turistákat naprakész tudnivalókkal a Liszt-központban, a Tűztoronyban és a Várkerületen, az OTP Bankkal szemben. Erdősi-Héjj Boglárka hozzátette, Sopron idén is részt vesz a budapesti Utazás kiállítás- és vásáron.



A sajtótájékoztatón Barcza Attila, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke kifejtette: Sopron továbbra is az ország legkedveltebb utazási célpontjainak egyike, annak ellenére, hogy az elmúlt évek során jelentős lezárásokkal járó, nagy volumenű beruházások nehezítették a turisztikailag frekventált területek látogathatóságát.



A Fő tér, a Várkerület és a Várfalsétány megújítását követően újra megjelentek a munkagépek a történelmi belvárosban, ezúttal az utcák közművei és burkolatai újulnak meg kétmilliárd forint értékben. Tervezik az Árpád utcai parkolóház létrehozását, a Széchenyi tér „újra szabását", a Múzeum-negyed kialakítását, a piknik emlékpark és a Fertő fejlesztését. „Turisztikai célunk egyértelmű: Sopron értékeit minél több – külföldi és hazai – turistához juttassuk el" – emelte ki Barcza Attila.