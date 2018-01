Turisztikai fejlesztések valósulnak meg a Fertő-tájon

Taschner Tamás elmondta: a Fertő-táj ékkövei elnevezésű projekttől azt várják, hogy néhány éven belül több mint kilencezerrel nőjön a látogatók száma.



A beruházás részeként a fertőszéplaki Széchenyi-kastélyban világörökségi központot hoznak létre. Kétszáz négyzetméteren egy olyan kiállítást terveznek, amely tíz állomáson keresztül mutatja be, hogy mitől egyedi a Fertő-táj. Szerepelnek majd benne a fertőrákosi és a fertőhomoki nemzetiségi kultúra ma is élő hagyományai, a mekszikópusztai természeti értékek és a fertőrákosi kőfejtő geológiai értékei is.



A kiállítás interaktív lesz, a legmodernebb eszközökkel mutatják be a világörökségi értékeket. Mindemellett fejlesztik a kastély közelében a parkolót, és ajándékboltot is kialakítanak.



A fertőhomoki Tájházban megújítják a kiállítást, ami a horvát nemzetiségi kultúrát mutatja be, a Sarródi Tájházban pedig egy régi típusú, de új építésű pajtát állítanak fel, amely egyfajta családbarát közösségi tér lesz, és foglalkozásoknak ad majd otthont.



A hegykői Mariska néni házában kerékpáros turisztikai központot alakítanak ki, a fertőbozi Gloriett kilátót és az oda vezető lépcsőt pedig felújítják.



A több hektáron az út mentén elterülő, természetileg is védett hidegségi Papkertet rendbe teszik, sétautakat alakítanak ki, és felújítják az ott fakadó 14 forrás környezetét. Ez a terület egyfajta elvonulási, meditációs jellegű park lesz. A Papkertet egykor a papok használták zöldségek és egyéb élelmiszerek termesztésére.



A fejlesztésbe az egyesület bevonta az érintett önkormányzatokat, így biztosítható, hogy hosszú távon gazdaságilag fenntartható módon működjenek a látványosságok.



Becslések szerint a térségbe évente mintegy százezer látogató érkezik. A fejlesztéssel egy olyan turisztikai terméket alakítanak ki, amely hozzájárul a Fertő tó körüli kínálat mennyiségi és minőségi emelkedéséhez, illetve a világörökségi címmel érintett osztrák településekkel való együttműködés erősítéséhez.



A Fertő tavat és az azt övező tájat, településeit magyar és osztrák oldalon 2001-ben vette fel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO a világörökségi listára.