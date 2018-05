Tündérfesztivál Sopronban: idén kétnapos lesz a gyerekprogram

Fotó: Magasi

Pataki András, a szervező Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. igazgatója a fesztivált beharangozó szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idén kétnapossá bővült gyermekprogramot szombaton az eredeti helyszínen, az ország első közparkjában, az Erzsébet kertben rendezik. Vasárnap a Soproni Múzeum, a Központi Bányászati Múzeum és az Erdészeti Múzeum közreműködésével a Fő téren lesznek programok, a Fertőrákosi Barlangszínházban pedig június 8. és 10. között összesen öt alkalommal játsszák az Experidance Cinderella című mesemusicaljét.Szekeres Kriszta programszervező kiemelte, hogy szombaton az Erzsébet kertben a fesztivál visszatér a gyökereihez: a természet tiszteletéhez és a tündérvilág ősi hagyományaihoz. Közel hatvanféle program lesz, amelyek a kert és a természet értékeire hívják fel a figyelmet, köztük ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, de valós és mesebeli madarakkal is megismerkedhetnek a látogatók.A szombati program "díszvendége" Gimesi Réka kortárs szerző meséjének hőse, Csomótündér lesz, aki egy háromszáz éves asszony. A történet lényege, hogy az egymáshoz rendelt fiúk és lányok cipőfűzőjét összeköti, de ha nem egymáshoz illő párok cipőit csomózza össze, akkor gubanc keletkezik. A történet szerint azonban a tündér erre is talál megoldást.Vasárnap a Fő téren családi zenekarok lépnek fel, a táncegyüttesek pedig családi koreográfiákat adnak elő. Lesz családáldás és olyan kézműves vásár is, ahol apáról fiúra öröklődő mesterségek portékáit lehet megvásárolni.A Központi Bányászati Múzeum élménybányáját vasárnap bányamanók lepik el, az Erdészeti Múzeumban játszani és tanulni lehet fával és fáról, a függőkertben pedig a családfák jegyében törpefákból nyílik szabadtéri kiállítás. A Soproni Múzeum Storno gyűjteményében a múzeum Ars Historica társulatával életre kel a Storno család, a Macskakő Gyermekmúzeumban pedig a macska bajszával lehet játszani.Mindkét nap fellép a Kaláka együttes, vasárnap pedig a Soproni Petőfi Színház társulatának interaktív verses játékába lehet bekapcsolódni.Pataki András kiemelte: a Tündérfesztivállal induló Soproni Ünnepi Hetekkel az a céljuk, hogy az ismét a város kulturális életének zászlóshajója legyen, ezért városszerte több helyszínen és a Fertőrákosi Barlangszínházban is lesznek programok, tematikus hetek július 15-ig