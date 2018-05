Tudta? Sopronban és környékén 46 forrás csörgedezik - térkép

A Soproni-hegység, és a környék is bővelkedik kiépített forrásokban, kiépítetlen szivárgókban, és kutakban is. Ezeknek egy összefoglaló adatbázisa eddig nem volt online elérhető, de ez most megváltozott - írta összefoglalójában az ikvahír. Az oldal alapját egy, a Castanea Környezetvédelmi Egyesület kiadásában megjelent könyv ihlette, mely Sopron környékének forrásait tartalmazta. Az új oldalon fellelhető 46 forrás és kút, pontos elérhetőséggel, történettel, megközelíthetőséggel, GPS koordinátákkal, és fotókkal - közölte a kisalfold.hu-val Keszei László, az oldal üzemeltetője.A Google térképszolgáltatásának segítségével Sopron környékének összes forrása be lett jelölve. A források kék pinnel lettek megjelölve: a pinre kattintva megtudhatjuk a forrás nevét, koordinátáit. Térkép itt >>