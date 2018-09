Tragédia Fertőrákoson - Pár hónapos babát hagyott hátra a lövöldöző

Ha segítség kell



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Családi tragédia történt pénteken Fertőrákoson: egy 40 éves férfi édesanyjára támadt fejszenyéllel, majd meglőtte anyja élettársát. Ezután bezárkózott a házba. A Terrorelhárító Központ kommandósai is a helyszínre érkeztek.Fertőrákoson mindenkit döbbenettel töltött el a tegnapi családi dráma. A megrázó eset nem sokkal dél előtt kezdődött.Információnk szerint G. Csaba 40 éves helybéli lakos előzetes szóváltást követően fejszenyéllel rontott az őt meglátogató édesanyjára. A fiú – ismereteink szerint engedély nélkül tartott – fegyverével anyja élettársát meglőtte. A két sérült a szomszédba rohant át segítségért. A mentők onnan szállították őket kórházba.A fegyveres férfi bezárkózott a házába, s a helyszínre érkező járőrök felszólítására sem jött elő. Miután valószínűsíthető volt, hogy lőfegyver van a birtokában, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének segítségét kérték az elkövető elfogásához, a rendőrök pedig biztosították a helyszínt.A TEK kommandósai délután 3-kor érkeztek meg, több mint tíz személyautóval és kisbusszal, kutyával. A lövöldöző családi háza garázsánál negyed négykor hangzottak el az első erőteljes rendőri kiáltások: „Fegyvert eldobni! Fölemelt kézzel jöjjön elő!"Öt percre rá még mindig a kommandósok sora állt készenlétben, vállhoz emelt fegyverrel a garázsajtónál. Fél négy előtt két perccel csak egy biztosító maradt az utcafrontnál, a többiek behatoltak a lakásba. Fél 4 után egy perccel már a mentők igyekeztek befelé, 15.35-kor a TEK munkatársai befejezték az akciót, mint kiderült, G. Csaba már korábban végzett önmagával.Az egyelőre nem tudható, mitől vált fékezhetetlenül agresszívvé a 40 éves férfi, hiszen a megkérdezett szomszédok, helybéliek szerint jóravaló, szorgalmas ember volt. Mint megtudtuk, az egyébként Ausztriában az építőiparban dolgozó G. Csaba egyedül élt a házban, édesanyja és annak élettársa viszonylag gyakran meglátogatta őt.Rendes család benyomását keltették, és valójában semmi nem utalt arra, hogy drámai történéseknek néznek elébe. Többen is voltak, akik említették: a kilencvenes években, amikor a fertőrákosi ifjúság egy kiskocsmában szokott biliárdozni, Csaba központi és közkedvelt figurája volt a társaságnak.Szerette a kutyáit is, a sétáltatások idején mindig jókat lehetett beszélgetni vele. Több autóval rendelkezett, főként a terepjáróját kedvelte. Rengeteget dolgozott, mindig előre akart lépni. Barátnőjével nyár elején szakítottak, s ez láthatóan megviselte. Mint azt a helybéliek említették, a fiatalkori vidámság már kissé megkopott az arcáról. De azt egyszerűen hihetetlennek tartotta mindenki, hogy egy ilyen „rendes srác" egyszerre csak dühöngő személlyé változik.A megyei rendőr-főkapitányság közleménye szerint a TEK műveleti egysége holtan találta a férfit, aki feltehetően véget vetett életének. A megyei rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügy körülményeit.A sérültek állapotáról a kórház a nyomozásra való tekintettel nem adott információt.a férfi anyját már aznap délután kiengedték a kórházból, az élettársát viszont meg kellett műteni.A fiatalember szerelmét telefonon érték el, megerősítette a hírt, de nem kívánt többet mondani. Fájdalma érthető: pár hónapja született meg a kislányuk, aki most félárván maradt.