Továbbjuttatták a nézők a soproni fiúkat A Dalban! - fotók, nyilatkozat

- Miután a zsűri viszonylag lepontozott minket, én nem is gondoltam rá, hogy továbbjuthattunk. Éppen ezért hatalmas élményt jelentett, és nagyon örültünk, amikor kimondták a nevünket az eredményhirdetésnél. Szeretném is megköszönni a támogatást a közönségnek, főleg a környékbeli szavazóknak, akik Sopron-Fertőd térségéből küldték ránk a voksokat, nagyon hálásak vagyunk érte - fogalmazott a kisalfold.hu-nak Pájer Gábor vasárnap.Az énekes nem aludt sokat a hívásunk előtt, mert a csapat hajnali négy órakor érkezett haza Sopronba. - A műsor után még annyi interjúnk volt, hogy elég későn tudtunk elindulni, így a buszunkban ünnepeltünk. Bementünk a kisboltba, vettünk innivalót és buliztunk egészen Sopronig – tette hozzá.Pájer Gábor igyekezett leszögezni, hogy a dalszöveg nem a női nem ellen irányul - szerintük a zsűri kicsit félreértette a mondanivalót -, hanem konkrétan egy lányról íródott a dal, viszont görbe tükröt mutat az egész társadalomnak.- Szinte mindenkinek lehet olyan ismerőse, akire ráismer a szövegről, és nemtől függetlenül, lehet fiú, vagy lány is. Illetve olyan férfiakra is irányul, akiknek olyan lányok tetszenek, akiknél csak a külsőségek számítanak - mondta Gábor.A SativuS ezzel együtt megfogadja a kritikákat, és változtatni fognak a produkción az elődöntőre.- A buszban már körvonalazódott pár ötlet, hogy miként legyen humorosabb a dal, és például megpróbálhatnánk szemléltetni a lusta lányt is - hallhattuk.A csapatból egyébként mindenkinek van civil foglalkozása - Gábor például informatikus -, és van, aki még iskolába jár. Így nem lesz egyszerű összehangolniuk a felkészülést az elfoglaltságokkal, de szurkolunk, hogy minél jobban sikerüljön majd az elődöntős fellépés.A Duna Televízóban élőben közvetített showműsor második válogatóját holtversenyben Dánielfy Gergely és az AWS nyerte szombaton. A zsűri döntésével még a yesyes, Heincz Gábor Biga és Odett jutott tovább A Dal 2018 elődöntőjébe. A hatodik továbbjutó lett a SativuS a nézők szavazataival.A harmadik válogatót február 3-án rendezik, onnan is hat dal jut a két elődöntőbe, amelyet február 10-én és 17-én tartanak. A február 24-i döntőjébe nyolc produkció jut, a győztes képviselheti hazánkat az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, a portugál fővárosban.A Dal 2018-ről a https://adal.hu/ oldalon és a műsor Facebook oldalán található bővebb információ.

Korábban írtuk:

Négyszáz produkcióból válogatták ki azt a harmincat, amit a tévénézők is láthatnak a Duna TV-ben. Aki esetleg nem tudja: A Dal 2018 egy többrészes show-műsor, amelynek keretén belül a nézők és a szakmai zsűri kiválasztja, hogy ki képviselje Magyarországot a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon Portugália fővárosában, Lisszabonban.A válogatott produkciók között soproniakat is láthatunk: a hattagú SativuS együttes Lusta lány című dalával bejutott a műsorba!Az együttesben hat fiatalember muzsikál: Bukri Benjamin a dobos, Fajkusz Domonkos nagybőgőzik, Pájer Gábor énekel, Szabó Márton zongorázik – ő egyébként a dalszerző is –, Kőhalmy Ádám cimbalmon játszik, Fajkusz Levente pedig gitározik és énekel.

Az együttes még 2002 végén alakult, már akkor is SativuS néven, akkor még négy taggal. Eleinte kazettára vették fel az első zenéiket, mindössze 11–12 évesen. Azóta két lemezük is megjelent, videoklipeket forgattak és egyre gyakrabban lépnek közönség elé elsősorban Sopronban és környékén.– Izgulunk, izgulunk, de azért nem vagyunk ráfeszülve a dologra – árulta el a Kisalföldnek útközben a fővárosi próba felé Pájer Gábor. Azt nem állította, hogy színpadra lépés előtt nem önti majd el őket az adrenalin, de most az élmény a lényeg, abból pedig bőven jut. Az együttest a menedzseri teendőkkel is megbízott barát, Ráth Máté nevezte be A Dalba, a tagok számára is meglepetés volt a bejutás.A Lusta lányt a Duna TV-n hallgathatjuk és nézhetjük szombaton, a fél kilenckor kezdődő műsorban. Most tíz produkció kerül élő adásba, hat jut majd tovább az elődöntőbe, ötöt a zsűri juttat tovább, a hatodikat pedig a közönség.