Tovább fejleszti soproni erőművét az ALTEO

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ALTEO tulajdonában lévő soproni erőmű a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. mellett további 30 helyi ipari ügyfelet szolgál ki, továbbá a városi távhőszolgáltató részére is értékesít hőenergiát. Annak érdekében, hogy a vállalat szolgáltatása még megbízhatóbb és hatékonyabb legyen, most egy újabb, 200 millió forint összértékű fejlesztésbe kezdenek. Ennek köszönhetően jelentősen javul az erőmű hatásfoka, csökkentve ezáltal a CO2 és egyéb károsanyag-kibocsátást és a hőtermeléshez szükséges tüzelőanyag költséget.



A beruházás kapcsán Papp András, az ALTEO vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a vállalat soproni erőműve kiemelkedő jelentőségű, nyugati bázisuk legfontosabb elemeként funkcionál, mert a soproni partnerek, elsősorban a Sopron Holding és a Heineken Soproni Sörgyár energiaellátásán túl innen történik a győri erőmű, valamint az Nyugat-magyarországi szélerőművek távfelügyelete is. A fejlesztés túlmutat önmagán és üzenetértéke van: „Ezzel a beruházással is szeretnénk jelezni ügyfeleinknek, hogy együttműködésünk során számunkra a hatékonyság és a fenntarthatóság kiemelkedő szempont. Ez a korszerűsítés éppen ezeket a tény ezőket hivatott növelni. Folyamatosan keressük a fejlesztési, modernizálási lehetőségeket, így volt ez ebben az esetben is. Az őszi fűtési szezon kezdetekor már egy korszerűbb, hatékonyabb rendszer biztosítja majd a távhőellátást a lakosok és a helyi vállalatok számára."



A soproni fejlesztés része annak a beruházási programnak, amelynek keretein belül az ALTEO az elkövetkező 1-2 évben a további sikereinek és növekedésének megalapozásaként 10-15 milliárd forintot tervez befektetni különböző projektekbe.