Többéves szünet után - újra összeült a Kábítószer Egyeztető Fórum Sopronban

A hatóságok, az oktatási és a szociális intézményrendszer munkatársai, szakemberek és munkájuk miatt érintettek találkoztak tegnap a városházán, ahol újra összeült a Kábítószer Egyeztető Fórum. Az előadások, majd a kerekasztal-beszélgetés egyértelműen rávilágított: drog van, a probléma jelentős, a megoldásában pedig új utakat együtt kellene keresni. A résztvevőknek Simon István alpolgármester azt mondta, amit a hétköznapokban érzékelünk, az csak a jéghegy csúcsa. Ez derült ki Babelláné Lukács Katalin rendőr őrnagy előadásából is. A jogszabályi háttér ismertetése után a szakembernek volt néhány súlyos mondata: csaknem mindig szervezett bűnözés áll a dílerek mögött, ha egy lebukik, tíz jön a helyére. A lakosság passzív, a beszerzés rendkívül könnyű. Egyre fiatalabbak próbálják ki a különböző szereket, merthogy ez menő és divat. A kábítószer ma már nemcsak azért veszélyes, mert függőséget okoz, hanem a szintetikus szerek különfélék és különbözőképpen hatnak a szervezetre. Az egyiknél talán felszabadultságot hoz, míg másvalaki ugyanattól eszméletlenül elterül.



– Őszintén kell beszélnünk a kockázatokról, a veszélyekről a gyerekekkel, nem hallgathatjuk el, hogy milyen drámai helyzetekbe sodorhatja őket egyetlen tabletta is – hangsúlyozta az őrnagy. A Soproni Rendőrkapitányságon dolgozik drogprevenciós tiszt, s bár mindenhová nem juthat el, őt bárki elérheti, aki úgy érzi, segítségre van szüksége vagy segíteni akar valakit. (Kovács László alezredes a 06-20/295-6649-es számon hívható.)



Gosztola Katalin ügyész tapasztalatból mondta: évről évre nő a fogyasztói és a terjesztői hálózat is. Hiába teszi jól a dolgát a rendőrség, a bizonyítás rendkívül nehéz. Nemrég egy tizenkét éves lány állt a bíróság előtt, rendszeresen nyúl drogokhoz. Költői a kérdés: hol voltak közben a szülők, a család, az intézményrendszer...?

Belényessy Éva pszichopedagógus az úgynevezett elterelés lényegét ismertette, ez pedig nem más, mint hogy a drogfogyasztó szembenézzen a következményekkel. Sámson Tímea a gyermekjóléti szolgálat képviseletében kapott szót, az ő előadásának legfontosabb üzenete pedig az: egy jól funkcionáló családban biztonságban van a gyerek, s kisebb eséllyel nyúl tudatmódosítókhoz is. A család ereje pedig nem az anyagiaktól függ, sokkal inkább az egymásra figyeléstől...