Több mint bosszantó - Csigalassan haladó kocsisor a Fertőnél, ráadásként büntetés

Akik a kialakult helyzet miatt türelmetlenül és szabálytalanul az út mellett parkoltak, kedvük csak rosszabb lett, amikor hazaindulva szembesültek a szélvédőn elhelyezett bírsággal.

Egyik olvasónk jelezte, hogy ők vasárnap 12 óra után pár perccel fordultak a Fertő tóhoz vezető útra, de óriási volt a kocsisor.– Ebédelni szerettünk volna a tó partján, de az nagyon kitolódott: ugyanis egy óra volt, míg a parkolópénztárhoz értünk az autóval. Egy fiatalember dolgozott egyedül, ő kezelte a ki- és bejárók sorompóját, és szedte a parkolási díjat. A kígyózó sorból nagyon sokan kiszálltak az autóból és előresétáltak, mert nem tudták elképzelni, miért nem haladunk. Persze voltak, akik leparkoltak az út szélén, s ez is nehezítette a forgalmat. 15 óra 15 perckor indultunk hazafelé, és még mindig hosszú volt az autósor, sokan szerettek volna a Fertőre jutni. Pedig ekkor már egy hölgy is dolgozott a fiatalember mellett. Ajánlanám a parkoláshoz az automaták kihelyezését, így nem lenne ilyen durva sorban állás – tette hozzá olvasónk.Egyik kapuvári olvasónk, Szabó-Márk Tamás fotót is küldött a kritikus helyzetről. Mint közölte, az ő „nem túl vendégcsalogató" tortúrája vasárnap 11.30-kor kezdődött. – Kapuvárról 42 perc alatt értünk Fertőrákosra, de a tó szánalmas beléptetési rendszere miatt közel 40 percet kellett várakoznunk a helyszínen. Az egyedül dolgozó munkatárs adta meg a magyarázatot a miértre. A tó partján több bosszús emberrel beszélgettünk, ők az ország más és más pontjáról érkeztek és meglepődve tapasztalták ezt az állapotot. Volt környékbeli is, aki azt mondta, évek óta ez a helyzet itt, a Fertő tó partján. Szomorú. Hogyan szeretnék itt felvirágoztatni a turizmust, ha ilyen körülmények fogadják a vendégeket? Igen, olvastam róla, hogy a jövő évben teljesen átalakítják a magyar partszakaszt, de könyörgöm: ez még nagyon a szezon kezdete. Ha már most ilyen helyzet alakul ki, mi lesz itt a nyáron? Miért nem lehet rugalmasabb rendszert bevezetni? (A témára még visszatérünk.)