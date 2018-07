Tízforrás Fesztivál 2018 Hegykő - Ezer élmény vár

Szalóki Ági a Besh o droM együttessel lép fel a nyitó esten.

Immár másfél évtizede dr. Jakab Zsolt főszervezővel, településünk jegyzőjével arra törekszünk, hogy a hegykőieknek és a környező településeken élőknek, valamint a hozzánk és térségünkbe látogató vendégeinknek érdekes kulturális programkínálatot biztosítsunk – mondta Szigethi István hegykői polgármester. – A hegykői Tízforrás Fesztivál eseményeibe bekapcsolódik Fertőhomok, Hidegség, Nagycenk, Fertőszéplak, Sarród is. A belépőket, mint tavaly, most is kedvezménnyel lehet kényelmesen online megváltani a tizforras.hu honlapon. Rendezvényünkhöz az Eszterháza-központ is csatlakozik: a Tízforrás-belépővel vagy -bérlettel rendelkezőknek a fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchenyi-kastély 50 százalékos kedvezményt nyújt a múzeumi tárlatvezetés díjából.Hegykő, Tornácos Ház galériája 18 óra: Schéner Mihály Kossuth-díjas festőművész kiállítása.Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30: a fesztivál nyitókoncertje a világzenét játszó Besh o droM együttessel. A zenekar ezúttal Szalóki Ági többszörös Fonogram-díjas, Artisjus előadói díjas, Liszt-díjas előadóművésszel lép színpadra. Nagycenk, Szent István-plébániatemplom, 19 óra: a Lengyelországból érkező Strzyżów-i Kamarakórus műsora. A belépés díjtalan. A kórus közreműködött II. János Pál pápa Korsnóban, 1997-ben tartott szentmiséjén is.Hegykő, szabadtéri színpad, 9 óra: indítják a Tízforrás Tekergő, 60 kilométeres vezetett kerékpártúrát. Útvonal: Hegykő–Fertőrákos, Mithrasz-szentély–Ruszt–Fertőrákos–Hegykő.Hegykői Csipkeház, 19.30: Szakcsi Lakatos Béla és a Rákfogó együttes koncertje. Szakcsi Lakatos Béla a magyar jazz egyik legemblematikusabb alakja. Idén a Rákfogó zenekarral ünnepel, hiszen júliusban tölti be 75. életévét.Nagycenk, Alkotóház, 18 óra: XV. Hársfa Fesztivál. A belépés díjtalan. A „Czenki" Hársfa Néptáncegyesület szervezte program idei díszvendége a lengyelországi Strzyżów-i néptáncegyüttes.Július 15., vasárnapHegykő, szabadtéri színpad, 19.30: Dés László Nagy utazás című koncertje. A Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész nevéhez számtalan népszerű dal, színpadi és filmzene fűződik. Az est vendége Tóth Vera, s a 2016-ban a világ legjobb ütőhangszeresének megválasztott Horváth Kornél.Július 16., hétfőHegykői Csipkeház, 18 óra: a Hahó együttes műsora. A zenekar dalai, környezettudatos üzenetei egyszerre szólnak szülőhöz és gyermekhez.Hidegség, Papkert 19.30: a Nikola Parov Quartet és Herczku Ágnes fellépése. Ha népzenéről vagy világzenéről van szó, Herczku Ágnes és Nikola Parov megkerülhetetlen személyiségek. A hazánkban élő, bolgár származású zenész és a népdalénekesnő szerzőpárost alkotnak. A legutóbbi, Bandázom című lemezük két hónapon át szerepelt a világ legrangosabb világzenei listáján, a World Music Charts Europe-on. Fertőhomoki tájház: kézműves-foglalkozások. A hétfőtől péntekig 9–12 és 14–17 óráig tartó, díjtalanul látogatható programba bárki bármikor bekapcsolódhat, legyen az gyermek, felnőtt, akár csak egy órácskára is.Nagycenk, Szent István-plébániatemplom, 19 óra: Kuzsner Péter belépődíj nélküli orgonakoncertje. Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30: a Hiperkarma együttes koncertje. Az együttes korunk egyik legmeghatározóbb alternatív zenekara, amely versként is értelmezhető szövegeinek és folyamatos megújulásra való képességének köszönheti sikerét.Hegykő, Fenc-ház, 22 óra: kertmozi. a Granny Project azaz „Nagyi Projekt" című dokumentumfilm premier előtti vetítése. Három egyetemista srác úgy dönt, hogy olyat csinálnak, amit nagyon kevesen: lelkes odafigyeléssel meghallgatják nagymamáik történeteit. A Granny Project című film nagyszerűsége abban rejlik, hogy a szörnyű múltat képes kreatívan és humorral tálalni anélkül, hogy tiszteletlen lenne. A vetítést követően beszélgetés Révész Bálint rendezővel. A filmet több nemzetközi fesztiválon vetítették sikerrel, a magyarországi mozipremier 2018. szeptember 27-én lesz.Hidegség, Szent András-templom, 18 óra: Pusztai Antal gitárművész fellépése. A nemzetközi hírű klasszikus és jazzgitárművész bravúros játékát a kritikusok Paco de Luciához hasonlították. Pályafutása során első lett a Montreux Jazz Gitárversenyen, az Európai Gitárversenyen is.Hegykői Csipkeház, 19.30 óra: a Nana Vortex együttes magyar népzenére épülő kortárs világzenei műsora. A repertoár Kosztolányi Dezső, József Attila és Arany János verseit is megszólaltatja.Nagycenk, Szent István-plébániatemplom, 19 óra: Vadász Attila belépődíj nélküli orgonakoncertje. Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30: Vad Fruttik. A Vad Fruttik a hazai klubos-fesztiválos színtér egyik legsikeresebb-legkedveltebb zenekara. Az együttes kétszer is kiérdemelte a Fonogram-díjat.Hegykő, Fenc-ház, 22 óra: kertmozi. Török Ferenc „1945" című filmdrámáját vetítik le. 1945. augusztus 12., 11 óra. Titokzatos szállítmányukkal két fekete ruhás, fekete kalapos idegen jelenik meg egy magyar falu vasútállomásán. A falu népe az orosz megszállás árnyékában a jegyző fiának esküvőjére készül, de a menyasszony korábbi vőlegénye is hazatér a hadifogságból. A vetítést követően beszélgetés a film rendezőjével, Török Ferenccel. A filmet 2017-ben mintegy 50 nemzetközi fesztiválon vetítették, ebből 18 alkalommal versenyszekcióban, 18 díjat nyerve.Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30: Péterfy Bori & Love Band.Péterfy Bori színésznőként a mai napig aktív, dolgozott a Nemzeti Színházzal is. A Love Band működésének tíz éve alatt hat stúdióalbumot jelentetett meg.Nagycenk, önkormányzati hivatal, 18 óra: Dumaszínház.Felméri Péter 2006-ban megnyerte az Erdélyi Humorfesztivált, 2007 szeptemberétől rendszeresen fellép a Dumaszínházban, szerepel a Showder Klubban. Tóth Edu szintén a Dumaszínház társulatának tagja. Jegyek az előadásra a nagycenki polgármesteri hivatalban és könyvtárban válthatók. (Az estre a Tízforrás-bérlet nem érvényes.)Hegykő, Széchenyi Ödön park, 7–18 óráig: helyi piac és kézművesvásár a vidék minősége jegyében. Nagycenk, Szent István-plébániatemplom, 19 óra: Giczi Balázs belépődíj nélküli orgonakoncertje.Hegykői Csipkeház, 19.30: Szeder. Szeder-Szabó Krisztina énekes és dalszerző máig izgalmas, és szerethető szereplője a fesztiválok világának.Fertőszéplak, Mindenszentek-templom, 17 óra: Kegye János pánsípművész műsora. Kegye János gazdag repertoárja különböző stílusokon ível át. Számos lemezbemutató turnéja volt Amerikában, Kínában, Ázsiában és Európában.Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30: Budapest Bár. A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált hazánk egyik legnépszerűbb zenekarává. A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít a mindennapokból: örömzene nyitott füleknek.A Tízforrás Fesztivál ideje alatt – kenuval, kerékpárral, lovas kocsival vagy éppen szolár hajóval – péntektől számos ökotúra várja az érdeklődőket.