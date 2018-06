Tízforrás Fesztivál 2018 - Program: július 19. - Vad Fruttik

Időpont: 2018. július 19. (csütörtök) 19.30 óra

Helyszín: Hegykő, Szabadtéri színpad

Közreműködik

Likó Marcell – ének, gitár

Kerekes Gergely – gitár

Hock Zoltán – basszusgitár

Hock Attila – dob

Győrffy Gyula – billentyűs hangszerek

A Fruttik zenéje színes, több stílust keresztező, hol odalépősebb, hol finomabb, hol érzelmesebb, hol ironikusabb, gitárcentrikus, izgalmas elektronikával megtámogatott zene.Az együttes 2005-ben tűnt fel Szerelmes dal című számával, melyet 2006-ban követett a Vad Fruttik debütáló nagylemeze, a Rózsikámnak digitálisan – rajta többek közt a Sárga Zsiguli, vagy a Nekem senkim sincsen – melyek komoly országos ismertséget hoztak a veszprémi zenekarnak. 2008-ban jött az Egy éjszaka Bohémiában, majd a Lehetek én is című számukkal a 2010-ben megjelent Fénystopposok. Azt követően pedig a 2014-es Darabok, majd 2015-ben a szakmai és közönségsikert aratott Tudom milyen. A zenekar eddig kétszer, 2014-ben és 2016-ban kapott Fonogram-díjat, míg Likó Marcell Artisjus-díjat vehetett át az Év szövegírója kategóriában 2017-ben. 2014-ben nagy visszhangot kiváltó kötet is készült Marcellel A Bunkerrajzoló címmel, melyből színházi adaptáció is készült.