Tízforrás Fesztivál 2018 - Program: július 17. - Hiperkarma

Időpont: 2018. július 17. (kedd) 19.30 óra

Helyszín: Hegykő, Szabadtéri színpad

Kis Tibor gitáros (b) és Bérczesi Róbert énekes, gitáros a Hiperkarma együttes koncertjén Kapolcson, a 27. Művészetek Völgye kulturális fesztiválon 2017. július 22-én.MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Közreműködik

Bérczesi Róbert − ének, gitár

Bacsa Gyula − billentyű

Hámori Benedek − dob

Varga Laca − basszusgitár

Kis „Sztivi" Tibor − gitár

Zaják Péter − perka

A hiperkarma egy kultusz, végzetesség, ösztön és semmi mással nem hasonlítható össze. Szövegeik tömörek, végtelenül komplexek, a zenei megoldások főleg ezt hivatottak támogatni. Történetük inkább a frontember története, a koncerteken mégis egy zenekart látunk, és nem egy előadót, aki mögött más zenészek is megjelennek. A Bérczesi Robi vezette zenekar több mint 17 éve működik, és ez idő alatt rengeteg magaslaton és hullámvölgyön, több tagcserén is átesett.A 2017-ben megjelent délibáb albumuk címadó dala a Fonogram – „Az év alternatív lemeze vagy felvétele", és a Petőfi Zenei díj – „Az év dala kategóriájában" is jelölték. Forrás >>