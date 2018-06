Tízforrás Fesztivál 2018 - Program: július 16. - Nikola Parov Quartet és Herczku Ágnes

Időpont: 2018. július 16. (hétfő) 19.30 óra

Helyszín: Hidegség, Papkert

Herczku Ágnes

Közreműködik

Herczku Ágnes – ének

Nikola Parov – húros és fúvós hangszerek, gitár, ének

Hegedűs Máté – hegedű

Herédi Zsombor – harmonika

A hazánkban élő, bolgár származású zenész, és a népdalénekesnő műsorában az aranylemezes, többszörös Fonogram-díjas szerzőpáros saját szerzeményei, világzenei feldolgozásai szerepelnek. Előadásukban új értelmezést nyer a magyar és a balkáni népzene.A szerzőpáros legutóbbi Bandázom című lemeze a hazai elismerések mellett számtalan nemzetközi sikert ért el: két hónapon át szerepelt a világ legrangosabb világzenei listáján, a World Music Charts Europe-on. A toplistát a világ 25 országának mintegy 50 világzenei szakembere állítja össze. A két legnevesebb nemzetközi világzenei szaklap, a Songlines és az fRoots magazin is elismerő kritikát jelentetett meg az albumról, melynek egyik dala felkerült a Songlines magazin Top of the World, valamint a WOMEX, a legnagyobb nemzetközi világzenei fesztivál és vásár válogatás CD-jére is. Forrás >>