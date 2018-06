Tízforrás Fesztivál 2018 - Program: július 14. Szakcsi Lakatos Béla és a Rákfogó

Időpont: 2018. július 14. (szombat) 19.30 óra

Helyszín: Hegykő, Csipkeház

Szakcsi Lakatos Béla

Közreműködik

Szakcsi Lakatos Béla – Fender Rhodes

Fenyvesi Márton – gitár

Fekete-Kovács Kornél – trombita

Orbán György – nagybőgő

Kőszegi Imre – dob

Idén a Rákfogó zenekarral ünnepel, hiszen júliusban tölti be 75. életévét, és 60 éve lépett először színpadra. Az év ünneplésnek indult, emellett a gyász és emlékezés is helyet kap: Babos Gyula, a Rákfogó egyik alapító tagja áprilisban elhunyt. Tisztelegjen tehát minden koncert egyben az ő személyisége, munkássága előtt!A zenekar tagjai a tehetséges, immár ismert és elismert Fenyvesi Mártont kérték fel Babos Gyula helyének betöltésére.A Rákfogó zenekar több mint negyven éves. Annak ellenére is igaz ez az állítás, hogy a Szakcsi-Babos-Ráduly-Orszáczky-Kőszegi felállás csak rövid ideig, 1972 és 1974 között működött. A hazai jazz-rock zászlóshajójának hatása azonban évtizedeken át tartott, és nemcsak a legendás felállás tagjainak pályafutására, hanem az egész magyar jazzélet alakulására is döntő befolyással bírt.Noha Orbán György, Orszáczkyval ellentétben basszusgitár helyett bőgőn játszik, a zenekar a szó egyik értelmében sem közeledik a klasszikus hangzásvilághoz, sőt. Míg Szakcsi most is kizárólag Fender Rhodes-on játszik, Babos Gyula gitárjátéka az eredeti soundot idézte, jelen felállásban Ráduly Mihály szaxofonját a kiváló zenész-zeneszerző Fekete-Kovács Kornél trombitája váltja, melyet elektronikus effektek tesznek még modernebbé. Kőszegi Imre dobjátéka pedig szakít a bebop hagyományaival, melyet külön erre a projektre készíttetett cintányérokkal és kiegészítőkkel tesz még színesebbé és eredetibbé.Ez a zenekar nem emlékzenekar, s bár a repertoárban szerepelnek eredeti dalok, ezek is – csak úgy, mint a Davis, Coltrane, Zawinul örökzöldek – újragondolt formában szólalnak meg, az egykori Rákfogó kísérletező kedvű, formabontó, szabadságvággyal átitatott szellemiségét idézve. Forrás >>