Tízforrás fesztivál 2017 Hegykő - Nyitás Szabó Balázs bandájával - Részletes program, irány a Fertő-táj!

Szabó Balázs Bandája

Tapsolhatunk a Margaret Islanddel fellépő Lábas Vikinek, aki elnyerte már a Magyarország hangja címet; a KFT együttesnek, Charlie-nak is, de koncertezik többek között Szabó Balázs Bandája, Ferenczi György és az első Pesti Rackák, a Sator Quartet, a Jónás Vera Experiment és Deák Bill Gyula is. Hegykő és térsége Munkatársunktól– Az idei, holnap kezdődő és július 23-ig tartó Tízforrás Fesztivál újdonsága, hogy a belépőjegyek és a fesztiválbérletek otthonról is megvásárolhatók elővételben, online módon, kedvezményes áron – közölte a szervezők nevében Szigethi István, Hegykő polgármestere. – Hegykő mellett programok várják a közönséget Fertőhomokon, Hidegségen, Nagycenken, Fertőszéplakon, Fertődön és Sarródon.A vihar miatt tavaly félbeszakadt koncert mintegy folytatásaként, az idei Tízforrás Szabó Balázs Bandájának fellépésével kezdődik a hegykői szabadtéri színpadon este fél 8-kor. A népzene, a rock, a pop és a funk határvidékein mozgó Szabó Balázs Bandája egyik nagylemeze 2015-ben „Az év alternatív albuma" kategóriában Fonogram-díjat kapott. A koncertet megelőzően, a Tízforrás nyitányaként Orbán Attila Szentendrén élő festőművész alkotásaiból nyílik tárlat a hegykői Tornácos Panzióban este 6-kor, a Horváth & Lukács Galéria szervezésében.

Szent István-templom, 19 óra: Kuzsner Péter orgonakoncertje. Nagy sikerű koncertek fűződnek a nevéhez – hazánk városai mellett – Bécsben, Luxemburgban, Brüsszelben, Strasbourgban, Párizsban is.Fenc-ház, 19 óra: Kátai Zoltán énekmondó műsorában históriás énekek és reneszánsz magyar dalok csendülnek fel gitáron, kobzon, kontrán, lanton, fidulán., Mindenszentek temploma, 17 óra: A Sator Quartet műsorában archaikus latin zsoltárszövegek, klasszikus és kortárs jazz-zenészek játéka, Bognár Szilvia és Lovasi András éneke, mai szakrális zene hallható., Csipkeház, 18 óra: A Kiskalász zenekar gyermekműsora. Stílusuk a magyar népzenei motívumokon, a latin és cigány zenén keresztül az arab zenéig terjed. Kicsikkel és nagyokkal kedveltetik meg a dallamokat, ritmusokat, az élő hangszeres zenét.Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30: Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertje. „Sok jó zene kis helyen is elfér" – mondjuk egy szájharmonikában. Ferenczi György (a világ egyik legjobb szájharmonikásaként kitüntetett muzsikus) és a Rackák értelmezésében Jimi Hendrix és Petőfi, a rhytm & blues, a magyar népzene, s a világzene találkozása nem alkalmi kísérlet.i Csipkeház, 19.30: Jónás Vera Experiment koncertje. Jónás Vera énekes, dalszerző, gitáros a 2011-ben alapított zenekarával Japánban is turnézott.Hegykő, Fenc-ház, 22 óra: Testről és lélekről (magyar film). Az alkotás idén elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Arany Medve-díját.

Kézműves-foglalkozások: a fertőhomoki tájházban július 17–21-ig 9–12 és 14–17 óráig bemutatókat tartó kézművesmesterek a népművészet hangulatába és tárgykultúrájába vezetik be a látogatót.

Szent András-templom, 18 óra: Szurgyi Gergely gitárkoncertje. Szurgyi Gergely a győri egyetem művészeti karán szerzett diplomát klasszikus gitár szakon, kiváló eredménnyel., Szent István-templom, 19 óra: Róth Márton orgonakoncertje. Róth Márton (1973) 1993-ban felvételt nyert a Bécsi Zeneakadémia evangélikus egyházzenei szakára. Több osztrák kórus vezetője. Koncertezett Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Olaszországban., szabadtéri színpad, 19.30: Deák Bill Gyula koncertje. „A blues egy életforma, egy életérzés – magával ragad és nem ereszt" – ahogyan fogalmazott a magyar blueskirály. Chuck Berry mondta róla: „Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.", Papkert, 18 óra: Korpás Éva és zenekara koncertje. Korpás Éváék zenéje különböző stílusok fúziója: az akusztikus dzsessz, a folk, a kortárs klasszikus zene és a könnyű műfaj elemei ötvöződnek. Korpás Éva számos szakmai kitüntetés birtokosa, köztük a legjobb énekesnek járó díjé., szabadtéri színpad 19.30: A Margaret Island együttes koncertje több ponton is megidézi a folk stílust. Énekesük, Lábas Viki szerepelt a The Voice-ban, s kiérdemelte a „Magyarország hangja" címet., Szent István-templom, 19 óra: Vadász Attila orgonakoncertje. Debrecenben, majd az Amszterdami Konzervatóriumban diplomázott. Olaszországban nemzetközi versenyen ért el első helyezést, s nemcsak Európában, hanem Brazíliában is adott hangversenyt.szabadtéri színpad, 19.30: A Kiscsillag együttes koncertje. A Kiscsillag mára hazánk első számú, évről évre megújuló art-rock zenekarának tekinthető.Hegykő, Fenc-ház, 22 óra: A martfűi rém (magyar film). Az alkotás összesen 9 kategóriában nyert díjat 2017-ben a Magyar Filmhéten. A vetítés után beszélgetés lesz a sorozatgyilkost alakító Hajduk Károly színésszel.alkotóház, 19 óra: A Spiritus együttes fellépése. A 2013 őszén alakult együttes a zenéjük és annak mondandója által szeretné táplálni a lélek tüzét.szabadtéri színpad, 19.30: A KFT (Korlátolt Felelősségű Társaság) együttes koncertje. A legendás és ironikus hangvételű, 1981-ben alapított zenekarról mindent elmond Laár András jelmondata: „A világ dolgaiért csak korlátozottan tudunk felelősséget vállalni.", alkotóház (eső esetén a községháza díszterme), 18 óra: XIV. Hársfa Fesztivál. Fellépnek a már Ausztriában, Hollandiában, Olaszországban, Lettországban, Romániában vendégszerepelt Czenki Hársfa Néptáncegyesület; a Kövirózsa Kulturális Egyesület Sopronkövesd és a Káldi Napraforgók Egyesülete.Csipkeház, 19.30: Pátkai Rozina koncertje. Az olasz gyökerekkel rendelkező magyar énekesnő számos nemzetközi verseny díjazottja, elismeréseinek sorát jazz- és fringe-fesztiválok színpadain gazdagította szerte a világban.szabadtéri színpad, 19.30: Charlie koncertje. „…ami soul, az szól…" Charlie az a művész, akit valószínűleg minden hazai zeneszerető ember ismer. A rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze, trombitás. Többszörös eMeRTon-díjas művész, akinek munkásságát többek között Arany Zsiráf-díjjal, Liszt Ferenc-díjjal, 1993-ban a Magyar Érdemrend kiskeresztjével ismerték el. Kiállítások, Tornácos Panzió, 18 óra: Orbán Attila festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás. Köszöntőt mond Szigethi István polgármester, ajánlót Baky Péter képzőművész. Közreműködik Orbán Bori énekesnő (a képzőművész lánya) és Pánczél Kristóf zongorista., 17 óra: A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a hegykői önkormányzat együttműködésében létrejött Hegykői Művésztelep alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója. A tárlat a fesztivál ideje alatt naponta 10–12 és 13–18 óra között látogatható., Toronhegyi Pajta, 18 óra: Dedinszky Márta festőművész és Fülöpné Farkas Gyöngyi amatőr festő kiállításának megnyitója. Ajánlót mondanak dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó nyugdíjas múzeumigazgató és Magyarné Derszib Eti festőművész. A tárlat Grubits János faszobrász, pajtatulajdonos szervezésében jött létre. Látogatható a fesztivál ideje alatt naponta 16–19 óra között, illetőleg a +36-30/543-4925-ös telefonszámon előzetes bejelentés alapján augusztus 5-ig., 15 óra: Lélekpillangó – Csikós László és Tekán János, az Alpokalja Szociális Központ zsirai telephelye lakói festményeinek tárlatmegnyitója. Közreműködik a zsirai intézmény tánccsoportja és Rózsa Irén (vers). Látogatható a fesztivál ideje alatt naponta 17–20 óra között, továbbá az alkotóházban tartott fesztiválprogramok alkalmával.Aratás, kézműves-foglalkozások, ökotúrákSarródon, a tájházban gyülekezhetnek július 15-én, szombaton azok, akik a paraszti munka legjobban várt eseményét, az aratást szeretnék kipróbálni. A résztvevőket birkapörkölt is várja. Információ: Kemenár Katalin, 06-70/456-8037.