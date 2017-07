Tízforrás fesztivál 2017 Hegykő - Bognár Szilvia és Lovasi András Fertőszéplakon

A Sator Quartet jóvoltából szakrális zene töltötte be a fertőszéplaki templomot.

A templomi miliőben a professzionális muzsikusok kíséretében Bognár Szilvia eMeRTon- és Az év folkénekese díjas művész, továbbá Lovasi András Kossuth-díjas rockzenész duettjeit, illetve szólóénekeit fogadta tapsviharral a közönség.– Kutatási területemhez tartoznak az ókeresztény egyházatyák, olvasom és fordítom őket – mondta a Kisalföldnek Heidl György, a Sator Quartet gitárművésze arra a kérdésre, miként fogant a gondolat, hogy zenét szerezzen rég letűnt korok himnuszaihoz.

– A Pécsi Egyetemen antik és középkori esztétika–filozófiatörténetet tanítok. Zenész és filológusi énem arra ösztönzött, hogy a negyedik századi himnuszköltészettől kezdve a magyar népi imádságok szövegéig bezáróan kortárs dallamvilágú, klasszikus és dzsesszelemekkel teli zenét komponáljak. Műsorunkat Stuttgartban is nagy sikerrel mutattuk be, s most örömmel érkeztünk a Tízforrás Fesztiválra.XIII. Esterházy Antal herceg köszöntötte – három nyelven – a Budapesti Vonósok Haydn Fesztiválja vasárnap esti koncertjének közönségét. „Az ezerarcú szaxofon" címmel az Artisjus-díjjal kitüntetett, világot járó, s 1500 koncerten túl lévő Budapest Saxophone Quartet adott emlékezetes hangversenyt. Különlegességként Vivaldi-, Bach- és Mozart-műveket játszottak, s virtuóz muzikalitással Haydn egyik vonósnégyesét is előadták fúvós hangszereiken. Az Ausztriában élő Burkali Teodor „Az idő játéka" című, a kvartett számára írt zeneművének interpretálása is szép sikert aratott. – Legközelebb Pannonhalmán lépünk fel július 28-án – mondta érdeklődésünkre Szepesi Bence művészeti vezető, aki augusztus elején BalatonSax néven, nemzetközi szaxofon nyári akadémiát rendez.