Tizennyolc nap alatt Bécsből Londonba

A zeneszerző utazásait felidéző kiállítás Kismartonban tekinthető meg.

– Joseph Haydn keveset utazott, munkája nagyrészt Bécshez és a Fertő tó környékéhez kötötte – mondta elöljáróban dr. Gátas József, a Kultur-Betriebe Burgenland munkatársa. Miután 1790-ben meghalt Esterházy „Fényes" Miklós herceg, szabadsága, mozgástere korlátlan lett. Ekkor hívta meg a neves zeneszerzőt Johann Peter Salomon Londonba. Haydn 1790. december 15-én indult Bécsből és 1791. január 2-án érkezett meg. 1794-ben másodszor is elutazott Angliába. Ezúttal kényelmesebben és gyorsabban. Swieten báró saját könnyű utazókocsiját, egy kétfogatú lovas kocsit bocsátott a rendelkezésére. Ez a hintótípus jobb rugózással rendelkezett és fürgébb volt korabeli társainál. Haydn ezúttal nem a postaállomásokon, hanem magánszállásokon, vendégfogadókban éjszakázott.A kismartoni Haydn-ház, amelyben a zeneszerző tizenkét évig lakott, egy időszaki kiállítás keretében mutatja be nehézségekkel teli utazásait. A tárlat a korabeli postakocsik útját követi és minden állomást ismertet. Marianne von Genzingernek írt leveleiből és az életrajzírójának szánt jelentésekből tudjuk, hol aludt, mit evett, kikkel találkozott. Jelen volt Frankfurtban, a császárkoronázáson, Bonnban Beethovennel is megismerkedett. Később a diákja is lett, sőt, a kismartoni házban is vett leckéket Haydntól.A kiállítás bemutatja Haydn átkelését a viharos La Manche csatornán Calais és Dover között, amelyet zeneileg a „Teremtés"-ben fel is dolgozott. Az angliai út rendkívül sikeres volt, nemcsak művészileg, hanem anyagilag is. Versekkel köszöntötték a zeneszerzőt, díszdoktori címet kapott Oxfordban, számos nemeshez és tudóshoz látogatott el.A kiállítást felkeresők érdekes anekdotákat olvashatnak, amelyeket Haydn idézetei egészítenek ki. Egyik kedves történet szerint porosz tisztek zenéltek a fogadóban, ahol Haydn is megszállt. Felismervén, hogy a saját szerzeményét hallja a szomszéd szobából, átment és bemutatkozott a katonáknak. Ők azonban addig nem hitték el, hogy a híres zeneszerzőről van szó, amíg nem ült le a zongorához játszani.