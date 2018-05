Tíz éve város Fertőszentmiklós

A fertőszentmiklósi származású dr. Ternyák Csaba egri érsek (jobbra) a díszpolgári oklevéllel. Középen édesanyja, Ternyák Pálné, balra Horváth Tibor polgármester. Fotó: G. M.

A jubileumi ünnepi műsor és a programsorozat a rendezvénysátorba vonzotta a város apraját-nagyját. Fotó: Horváth Tamás

Nagy siker volt a Pünkösdi Fesztivál



A színvonalas programokra a környékbeli településekről is sokan érkeztek. Az Omega együttes zárókoncertjére még külföldről is ellátogattak hozzánk – közölte érdeklődésünkre a Pünkösdi Fesztivál főszervezője, Istvánffy Miklósné.

– Amit pünkösd szellemében terveztünk a jeles egyházi ünnepre és várossá nyilvánításunk tizedik évfordulójára, az maradéktalanul megvalósult. Sikerült közös örömünket átadni úgy a helyieknek, mint a hozzánk látogatóknak – összegzett Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere. – Különösen örültünk annak, hogy tízéves jubileumunk alkalmából egy asztalhoz ültethettük valamennyi testvértelepülésünk delegációját, így a németországi Pleidelsheim nevű városka, a szlovákiai Lipótvár (Leopoldov) és az erdélyi, Maros megyei Backamadaras-Szentgerice képviselőit. Velük épp a jubileumi ünnepi műsor során írtuk alá a testvértelepülési okiratot. Mindhárom küldöttség részéről megfogalmazódott, hogy erről kellene szólnia az Európai Uniónak. S hogy miképpen fog kinézni tíz év múlva Fertőszentmiklós? Ahogy az ünnepségen is mondtam: közösen tervezzük a jövőt. Abban reménykedem, hogy városunk közössége minden szempontból egyre erősebb lesz, ezen fáradozik a városvezetés.Az évfordulós ünnepségsorozat nyitányán dr. Ternyák Csaba egri érsek személyében egyházi méltóságot is köszönthettek, akit a város díszpolgári címmel tüntetett ki.– Mindig büszke voltam rá és örömmel vállaltam, hogy fertőszentmiklósi vagyok, akár Győrbe, akár Budapestre, Rómába vagy Egerbe vezetett az utam – nyilatkozta dr. Ternyák Csaba egri érsek, egykori győri bencés diák, a római Pápai Magyar Intézet volt rektora a Kisalföldnek. – Szívesen gondolok vissza általános iskolai élményeimre, tanáraimra, osztálytársaimra, barátaimra. Amikor a papi hivatást választottam, úgy hittem, papként a Győri Egyházmegye egyik plébániáján szolgálhatom majd a híveket. Sosem gondoltam arra, hogy II. János Pál pápa püspökké, XVI. Benedek pápa pedig egri érsekké szentel, vagy épp Fertőszentmiklós díszpolgára leszek. Hálás vagyok a helyi önkormányzatnak és Horváth Tibor polgármesternek, hogy most a település egy olyan fia felé fordultak, akit az élet ugyan messzire sodort, de mindig szeretettel gondolt-gondol a fertőszentmiklósiakra.