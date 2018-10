Titokszoba az orvosi rendelőben Pusztacsaládon

Csapó Gábor polgármester a megszépült orvosi rendelő előtt.

– Háromszáz lelket számláló településünkön a befejezéséhez közeledik az orvosi rendelő teljes körű felújítása, beleértve a védőnői szolgálat helyét is. A munkálatok ideje alatt a pusztacsaládi betegeket a csapodi orvosi rendelőben látják el. A védőnői szolgálatnak ideiglenesen a polgármesteri hivatalban biztosítottunk szobát, hiszen nagy örömünkre tavaly és idén összesen már tizenegy kisbaba született a faluban. Erre évtizedek óta nem volt példa – közölte Csapó Gábor, a község első embere.Az átfogó renoválás tízmilliós beruházását uniós és hazai pénzügyi alapokból fedezik. Akadálymentesítik az új födémszerkezetet is kapott épületet, amely mellé parkolókat építettek. Az épületbe teljesen új vízvezeték és új vizesblokk került. A belső és a külső burkolat megszépült, új nyílászárókkal látták el az egységet. Az épület belső átalakításakor úgynevezett titokszobát is létrehoztak, ahol a páciens négyszemközt lehet az orvossal. Az orvosasszisztensnek szintén külön helyiséget biztosítanak. Az egész részleget vadonatúj berendezésekkel – köztük nőgyógyászati vizsgálószékkel, paravánokkal, görgős állványokkal és más orvosi eszközökkel –, továbbá új irodabútorral szerelik fel. Az önkormányzat saját erőből közel félmillió forinttal egészítette ki a rendelkezésre álló összeget, amiből tovább komfortosították a rendelőt és a védőnői helyiséget. Dr. Mag Adrienn budapesti származású háziorvos több mint egy évtizede rendel Pusztacsaládon. Mint azt a Kisalföldnek elmondta, nagyon örül, hogy teljesen megújult környezet fogadja majd a pácienseket.