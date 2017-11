Titkos szavazással döntöttek az idei kitüntetettekről Sopronban

Szélvitorlázhatnak-e a Fertő parti strandon a vendégek, főleg, ha osztrákok, és sima belépőjegyet vettek a vízmű által üzemeltetett fertőrákosi öbölben? Ez volt az egyetlen kérdés – Gőbl Gábor (Jobbik) jegyezte – a csütörtöki közgyűlés első hét napirendjéhez. Ennek oka leginkább az, hogy a témák technikai jellegű szerződéshosszabbítások, rendeletmódosítások, tájékoztatók voltak. A jobbikos képviselő egyébként a Soproni Vízmű Zrt. és az önkormányzat közötti szerződések témakörénél kérdezett, s véleményezett is: szerinte a szélvitorlázóknak speciális és nyilván drágább jegyárat kellene bevezetni...



A legjobban várt és legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma a városi kitüntetések adományozása volt. Hosszúra nyúlt zárt ülésen, titkos szavazással döntötték el a képviselők, hogy Sopron idei díszpolgára dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Pro Urbe díjasa pedig dr. Czike Albert korábbi alpolgármester. Sopron világbajnok teniszezője, Babos Tímea Civitas Fidelissima díjat kap, ugyanebben az elismerésben részesül a Sopron Basket, azaz a női kosárcsapat. Dr. Sztancs György traumatológus dr. Király Jenő díjas, dr. Koltai Miklósné, a jereváni Lövér Nyugdíjas Klub vezetője, korábban a város jegyzője Humanitás díjban részesül.



A Sopron Anno weboldal szerkesztőjének, Kótai Mónikának a munkáját Sopron Kultúrájáért díjjal ismerték el. Kovácsné Bella Irén és dr. Kovács András lettek Sopron Kiváló Pedagógusai, Páder Vilmos a Sopron Sportjáért díjban részesül, Kocsis Ábel pedig Sopron Ifjú Tehetsége. Bognár Csaba vállalkozó kapja az Ifj. Flandorffer Ignác díjat, Józsa Dávid építészé a Wälder József díj. Dr. Tatár Ágnes bíró a Sopron Szolgálatáért díjat veheti majd át. Hosszú a Sopronért Emlékéremmel elismertek sora is: Gálosné Andrási Adrienne pedagógus, Németh Attila címzetes kanonok, dr. Mikola Teréz Zsuzsanna gyerekorvos, Poór Béla futballedző, Horváth Péter és Nagy Sándor iparosok, Varga Gábor zongaraművész, Pápai Gyula nyugdíjas pedagógus, Gara Lídia balettmesternő, Bolodár Zoltán, a múzeum fotótárának vezetője, Taschner István borász és néhai Faragó János kőfaragómester. A díjazottak köszöntése hagyományosan a Hűség napi ünnep része, így lesz ez idén is.



Az M85-ös gyorsforgalmi is napirendre került, de csak annyiban, hogy a most már végleges nyomvonalat a településszerkezeti tervbe is be kell illeszteni, illetve a szabályozási tervben az út és kapcsolódó létesítményei számára ki kell jelölni a területeket. Végül a férfi kosárcsapatnak szavazta meg a testület a plusz harmincmillió forintos költségvetési támogatást és a folyószámlahitelüket is meghosszabbították.