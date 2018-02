Tinédzserek támadtak társukra Sopronban - Órákig pofozták, ököllel ütötték, rugdosták

Fiatalok a vádlottak padján: nem marad büntetlen a többórás ütlegelés.

Legyen tanulság a napokban kezdődött büntetőper: ha tizenévesek – általános iskolások – brutálisan megvernek valakit, nem maradnak büntetlenül. Dr. Király Réka bíró és tanácsa egy 2016 szeptemberében történt elképesztő bűnügyet tárgyalt a Soproni Járásbíróságon.Alig kezdődött el az iskolaév, a fiatalok a tanórák után bevárták az egyik társukat, hogy megleckéztessék. Az ok voltaképpen egy pletykaszintű apróság volt. Ám a balul végződött história rámutat arra, hogy soha nem lehet tudni, kit mennyire érint érzékenyen egy híresztelés: valaki megfogta valakinek a fenekét, vagy hogy ki mit mondott a gyámügyesnek. Ugyanis ezek után határozták el a gyerekek néhány barátjukkal, hogy számon kérik a „hazugságokat".

Az öttagú társaság tagjai a Győri úton egy kívülről nem belátható helyre kísérték közrefogott, menekülni tehát eleve nem tudó társukat, aki rosszat sejtve megkérdezte tőlük: „Ugye nem fogtok bántani?"A bíró előtt a gyerekek állították: eredetileg nem is akarták bántani, de aztán „elborult az agyuk"...Áldozatukat letérdepeltették, azt mondták, kérjen bocsánatot a hazugságokért. Aztán hosszú ideig pofozták, ököllel ütötték. Társuk végül félelmében elismerte, hogy hazudott, de ekkor már a gátlástalanság uralkodott el a lelkekben: nem hagyták abba a verést, egyre dühösebben ütlegelték, rúgták. A vádlottak elmondása szerint a két lány volt a legdurvább, a legagresszívebb. Felvetődött az is, hogy belökik a patakba a folyamatos ütésektől egyre gyengülő, feldagadt arcú társukat, ám végül erről letettek. A büntetőper legmegdöbbentőbb momentumát mégis az jelentette, amikor kiderült: az öt vádlottból korábban többen is jó kapcsolatban voltak az áldozattal.Egyikük például télen kesztyűt, élelmet is adott a szerény körülmények között élő gyereknek, mégis aktív résztvevője lett az eseményeknek. Végül az igen rossz állapotba került fiú egy kölcsöntelefonról szólt haza, egyik társa kísérte be a kórházba. Az áldozat először nem is mert beszélni az édesanyjának az órákig tartó bántalmazásról.A vádlottak közül voltak, akik a kórházban meglátogatták és a bocsánatát kérték.Dr. Molnár Gabriella ügyész a tinédzsereket „18 év alatti személy sérelmére aljas indokból, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettével, továbbá súlyos testi sértés bűntettének kísérletével" vádolta. Ezekért a törvény szerint akár 12 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.A büntetőper során valamennyi vádlott elismerte bűnösségét, felelősségét a történtekért, s megbánta tettét. A bíró a pert május 3-ra elnapolta további bizonyításra.