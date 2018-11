Tiltó táblák okoznak fennakadást Balfon

Hihetetlen, hogy Balfon az Óhegy utcától a Fürdő soron át egészen a Fő utcáig bezáróan megállni tilos jelzőtáblákat helyeztek ki. Egyszerűen nincs hol megállnunk autóval – kaptuk az észrevételeket balfi olvasóinktól.

– Ez kiváltképp a reggeli órákban okoz nagy stresszt azoknak a autóvezetőknek, akik a Fő utcán lévő óvodába vagy iskolába viszik csemetéiket. Ugyanis sok szülő Sopronban vagy a környék más településén dolgozik. Ők az eddigi gyakorlat szerint autóikkal először az ovi és az iskola, utána pedig a munkahelyük felé veszik az irányt. Így azonban két nagy problémával szembesülnek. Sehol a környéken nem tudnak megállni, hogy a gyerkőcök kiszálljanak. A másik gond zsebbe vágó: ha mégis megállnak, s történetesen a rendőrök ott ellenőriznek, jogos lenne a büntetés, még ha ez ellenkezne is a józan ésszel. Javasoljuk, hogy legalább az óvodánál és az iskolánál várakozni tilos táblákkal váltsák fel a megállni tilost vagy oldják fel a tábla tilalmát 7.30–8 óráig – vetették fel a helybéliek.A Magyar Közútnál megtudtuk, a kérdéses útszakaszon a megállni tilos táblák kihelyezésének kényszerű okai vannak.– A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinkat az elmúlt években számos alkalommal megnehezítették és akadályozták az úton nem megfelelően parkoló autók. Sok esetben a hóekével és egyéb adapterekkel felszerelt járműveink nem fértek el az út szélén álló kocsik mellett, megfordulni nem tudtak, és volt, hogy több száz métert kellett visszatolatniuk, hogy másik irányból végezzék a szükséges beavatkozásokat – közölték a Közútnál.– Ezért az önkormányzattal egyeztetve a kérdéses útszakasz egy-egy oldalán, míg egy kétszáz méteres szakaszon mindkét oldalon megállási tilalmat vezettünk be, amelynek kiegészítéseként szerepel az is, hogy e korlátozás csak november 10. és március 31. között, vagyis a téli időszakban van érvényben. Az erre közlekedők megértését kérjük, a kényszerű megoldás az ő érdeküket is szolgálja, hogy a téli időszakban hatékonyan végezhessük hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinkat. A közintézmények előtt vannak szabályosan kialakított parkolóhelyek, de vizsgáljuk, hogy van-e olyan kompromisszumos megoldás, amellyel a parkolási lehetőségek számát növelhetnénk oly módon, hogy közben a munkagépeink is akadálytalanul elláthassák feladatukat a téli időszakban.