Tesztgyőztes kékfrankosok: idén Sopron domborított

A kékfrankos hazánk legnépszerűbb és legelterjedtebb kékszőlő-fajtája: országszerte közel 8000 hektáron termesztik, ami kb. 12-13%-át teszi a hazai szőlőskerteknek. A kékfrankosból készült borok a fogyasztókat elsősorban gyümölcsösségükkel és stílusbeli változatosságukkal nyűgözik le: a borászok pedig a fajta megbízhatóságát és sokoldalúságát hangsúlyozzák.



Április 21-én, szombaton 14 órától a budapesti Danubius Hotel Gellértben 15 borvidék több mint 50 borászatának száznál is több bora leszkóstolható a Winelovers Kékfrankos Április Nagykóstolóján. Az ország minden tájáról érkező kiállító pincészeteknél rozék, fajtaborok,kékfrankos alapú házasítások, bikavérek, frissebb és korábbi évjáratokból érkezett tételek egyaránt elérhetőek lesznek.



A nagykóstoló programját a Borkollégium Pop-Up School három ingyenes kiselőadásai gazdagítja: a 35. születésnapját ünneplő egri Tóth Ferenc Pincészet mutatja be három válogatott borát; két dűlőszelektált tételt hoz a KisBécs a szomszédos Ausztriából, a bikavérek kedvelői pedig ezen stílusról szerezhetnek bővebb ismereteket egy szekszárdi és egy egri bor kíséretében.



2018 a Kékfrankos Éve hazánkban. A magyarországi termelők egybehangzó véleménye szerint komoly lehetőség előtt áll a kékfrankos: mind hazánkban, mind pedig a nagyvilágban egyre nagyobb figyelmet kapnak a helyi szőlőfajták, különösen akkor, ha könnyen értelmezhető, kiszámíthatóan jó minőségű, kiváló ár-érték arányú borok készülnek belőlük. Önálló fajtaborként vagy házasításban is megmutatja erényeit, legyen szó akár rozékról, könnyed, gyümölcsös stílusú vörösökről vagy hordós érlelésű, komplex csúcsborokról.



„A kékfrankosnak a mindennapokban és az ünnepek során is megvan a helye. Könnyen megtalálja az utat a borkedvelőkhöz: sokoldalú gasztrobor, kiválóan párosítható a magyar konyha fogásaihoz, és több borvidékünkön is otthonra talált" - mondta Ádám Boglárka, a Winelovers rendezvények főszervezője.



Tesztgyőztes kékfrankosok



A nagykóstolót immár hagyományosan megelőző bortesztre kékfrankos fajtaborokat és kékfrankos alapú házasításokat, bikavéreket vártak a szervezők. A nemzetközi borakadémikusokból álló független szakmai zsűri a 60 bort vakon kóstolva, egységes és objektív szempontok szerint, a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Les Grands Concours Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és UIOE, valamint az OIV által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lap alapján bírálta.



Zsűritagok voltak:

Bálint László nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a FurmintUSA alapítója, a Borkollégium oktatója

Domián Emese nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a Gerbeaud Kft. gazdasági igazgatója

Kielmayer Kristian nemzetközi borakadémikus (DipWSET), borszakértő, a Borkollégium oktatója

Krasznai Zsófia nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a MoVIN Wine Consulting Agency alapítója, a Borkollégium oktatója

Vancsik Ivett nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a Vinoport.hu főszerkesztőjeA mezőny oroszlánrészét a kékfrankos fajtaborok adták: ezekből összesen 45, 2016 és 2008 közötti tételt kóstolt a zsűri.



Top 10 kékfrankos 2018

1. Etyeki Kúria, Kékfrankos 2015

2. Günzer Zoltán, Kékfrankos Prémium 2012

3. Csányi Pincészet, Teleki Selection Villányi Kékfrankos 2015

4. Ostorosbor Pincészet, Soltész Egri Kékfrankos 2015

4. Tűzkő Birtok, 7frankos 2013

6. Garger Imre, Kékfrankos Válogatás 2015

7. Konyári Pincészet, Jánoshegyi Kékfrankos 2015

8. Iváncsics Zoltán, Soproni Kékfrankos 2015

8. Dula Szőlőbirtok, Egri Gőzmalmos Kékfrankos 2009

10. Csányi Pincészet, Chateau Teleki Villányi Kékfrankos 2015

10. Taschner Bor- és Pezsgőház, Soproni Kékfrankos Weidengrund 2008



A kékfrankos alapú házasításokból, bikavérekből 13 tétel érkezett a versenyre; ezek közül a három legjobb bort nevezte meg a zsűri.



Top 3 kékfrankos alapú házasítás



1. Tüske Pince, Szekszárdi Bikavér 2016

2. Ostorosbor Pincészet, Soltész Egri Bikavér 2015

3. Takler Borbirtok, Bikavér 2015



„A kékfrankos az egyik legfontosabb fajtánk, a világ kékfrankosainak több mint 50%-a Magyarországon található. Nem csak a gyümölcsösségével, fűszerességével hódíthat, hanem az adott terület jellegzetességeit is nagyon jól be tudja mutatni; most már az utóbbira kell nagyobb hangsúlyt fektetni" – mondta a tesztet követően Kielmayer Kristian, nemzetközi borakadémikus (DipWSET), borszakértő, a Borkollégium oktatója.