Testkamerát kapnak Bécsben a metró biztonsági őrei

Dr. Michael Ludwig polgármester és Ulli Sima tömegközlekedésért felelős városi tanácsnok bemutat egy testkamerát. Hamarosan ilyen készülék is lesz a bécsi metró biztonsági szolgálatának tagjainál. © PID / Martin Votava

A bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy utasai biztonságban érezzék magukat. Tavaly augusztus óta például 60 biztonsági őr ügyel a rendre és fegyelemre a megállókban és a járműveken. 2019 végéig a számukat megduplázzák, az év vége előtt pedig testkamerával stafétázzák ki őket.A készülékek tesztje már el is kezdődött: két hónapon át különböző modelleket próbálnak ki a biztonsági szolgálat munkatársai, hogy megállapítsák, melyik típus a leginkább kézreálló, melyiknek a legjobb a képminősége, és melyiknél a legkönnyebb a felvételek kiértékelése. A tapasztalataikat figyelembe veszik majd a testkamerákra kiírt közbeszerzési eljárás során, amelyet várhatóan augusztusban zárnak le.Felállítása óta a biztonsági szolgálat tízezer utast figyelmeztetett már – elsősorban a házirend betartására. Leggyakrabban arra kell emlékeztetni az utasokat, hogy a peronon nem szabad biciklivel, rollerral, gördeszkával stb. közlekedni, a mozgólépcsőn nem szabad kerékpárt szállítani, illetve a kutyákra szájkosarat és pórázt kell adni. Koldulás, hangoskodás, dohányzás és tiltott alkoholfogyasztás miatt kellett még közbelépnie a biztonsági szolgálatnak.De nemcsak a biztonsági őrökön lesz kamera: az osztrák főváros 109 metróállomása és a szerelvények nagy része is be van már kamerázva. A bécsi tömegközlekedési hálózatból jelenleg 12.500 biztonsági kamera küld képeket, amelyek számát idén további 1.600 készülékkel bővítik. Erre a célra a Wiener Linien 900 ezer eurót fordít.