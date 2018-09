Teltházas matinékoncert a Jereván lakótelepen Sopronban - fotók

A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a Jereván Településrész Önkormányzatával közösen fontosnak tartja, hogy a lakótelep minden közösségéhez közel kerülhessen a klasszikus zene.Kóczán Péter művészeti vezető a bemutatott klasszikus zeneszámokat érdekfeszítő magyarázattal vezette be, egyben a klasszikus zene, a szimfonikus zenekarok előadásának rejtelmeibe is bevezetve a hallgatóságát.A kisdiákok ugyanabban a minőségű és kivitelezésű koncertélményben részesülhettek, mint amilyenben az ifjúsági bérletsorozattal rendelkezők, azzal a szándékkal a fiatal korosztály megérzi a klasszikus zene szépségét, erejét és örömét.Kóczán Péter azt is elmondta, hogy értő közönsége a szimfonikus zenének a mai fiatalság, hiszen az ifjúsági bérletsorozatuk 6-7 éve teljes teltházzal működik.A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar soproni Jereván lakótelepen tartott matinékoncertje a legrangosabb nemzetközi hangversenytermekben is megállta volna a helyét – mondta el a koncert abszolút teltházas kis- és középiskolás közönségének Tóth Éva, a Jereván lakótelep Részönkormányzatának elnöke.Az élő zene, az élő koncert varázsa és ereje semmivel nem pótolható, ezért is, fontos, hogy a kiváló soproni szimfonikusok különleges küldetést vállalnak azzal, hogy a Jerevánon a helyszínre hozzák az igényes zenét és előadásmódot, mindazoknak, akik nem jutnak el a koncerttermekbe.Tóth Éva megköszönte a Szent Imre templom közösségének, hogy ismételten befogadta a zenei eseményt, megköszönte a Lackner- és a Fáy-iskola vezetőinek, pedagógusainak, hogy együttműködtek a szervezésben, köszönetet mondott „a közönségnek", akiknek a kedvéért ma a zene felcsendült és külön megköszönte a Kóczán Péter zenei vezetésével működő, koncertező soproni szimfonikusok elkötelezettségét és küldetéstudatát, amellyel a művészetet és a közönséget szolgálják.Ez a koncert így egy újabb ünnepévé vált a Jereván lakótelepnek, és ami a legnagyobb öröm, hogy a gyermekeknek is – tette hozzá Tóth Éva.