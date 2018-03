Teljesen kiégett egy autó Sopronban egy kigyulladt kocsibeállóban - Fotók

Egyelőre nem lehet tudni, mi miatt csaptak fel a lángok a Papucsvirág utca egyik gépkocsi-beállójában szombaton délután. A faépítmény egy nyitott, valamint egy zárt, raktárnak használt részből állt. Az egész leégett, egy Toyota is teljesen megsemmisült.A keletkezett tűz nagyságát és erejét jól mutatta, hogy egy, a közelben parkolt Honda elejének karosszériája szabályosan megolvadt és „megpörkölődött".– Pakolás közben egyszer csak furcsa morajlásra lettem figyelmes – mesél a vészterhes pillanatokról a szomszédban lakó Majoros Katalin.

Kimentem az udvarra, hogy mi lehet ez, s ekkor vettem észre, a szomszéd udvarán az autóbeállóból hatalmas lángok törnek elő. Félelmetes volt a tűz, alig kaptam levegőt. Aztán felrobbant az ott tárolt gázpalack. Nagyot szólt, be is törte a házunk szélső ablakát. Láttam a szomszédot is, megrettent a történtek miatt, majd nemsokára megérkeztek a tűzoltók.

– Előbb értem haza, mielőtt a tűzoltók munkához láttak volna. Rögtön segíteni kezdtem a szerencsétlenül járt szomszédnak az oltásban – vette át a szót Vörös Szabolcs.

Belülről égett a beálló zárt része, a szabad részben a kocsi. Féltem, nehogy röptűz alakuljon ki, s lángra kapjon az udvarunkon álló fenyő, mert akkor annyi lett volna a házunknak. A lángoló kocsibeálló közelében, a kerítésnél tároltuk a téli tüzelőnek szánt farönköket, a szélsők bizony meg is gyulladtak. Szerencsére még időben sikerült eloltani azokat. De a szomszéd faépítménye menthetetlennek bizonyult.

A segélykérésre a soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók csapatai érkeztek a helyszínre, akik több vízsugárral először lokalizálták, majd eloltották a lángokat.A leégett beálló raktárrészéből kivitt mindenféle holmi között egy nyúlketrec is volt. A benne lévő állat nem élte túl a szerencsétlenséget.

Korábban írtuk:

Kigyulladt és a soproni hivatásos, valamint a fertőrákosi önkéntes tűzoltók kiérkezésekor már teljes terjedelmében égett egy nyitott kocsibeállóban parkoló autó és maga az építmény is Sopronban, a Papucsvirág utcában.

Az eset során egy gázpalack is felrobbant.A rajok a tüzet körülhatárolták, személyi sérülés nem történt - közölte a katasztrófavédelem