Tele vannak a szállók Sopronban

A Hotel Lövér recepcióján, hasonlóan a többi szálláshelyhez, pörögnek az események, az idei nyár sok vendéget hozott. Fotó: Magasi

A soproni szálláshelyek számára évek óta az iskolai szünetek jelentik elsősorban a nagyobb forgalmat, értelemszerűen a nyári főszezon erre is rátesz egy lapáttal. Július közepén nyolcvan-kilencven százalékos kihasználtsággal „dübörögnek" a szállodák, ez már majdnem telt ház.– Jó a szezon, valóban, a száznyolcvan szobából csaknem az összes foglalt – erősítette meg információnkat Bar-tha György, a Hotel Lövér üzemeltetője. A tapasztalt szakembernek ez az ötödik nyara a soproni szálloda élén, de azt mondja, ez eddig a legjobb is. Vendégeik kétharmada belföldi, s a családosok különösen kedvelik a szállodát.Telt ház van a Hotel Sopronban is. Becze Katalin értékesítési vezető a Kisalföldnek elmondta, náluk fele-fele arányban foglaltak külföldi, illetve hazai vendégek; jellemzően csoportok jönnek határon túlról, a belföldiek pedig a szabadidejüket töltik náluk.– Akciókra ezen a nyáron nem volt szükség, a marketingmunkánkban inkább a minőségi szolgáltatásainkról tájékoztatjuk az érdeklődőket – mondta el az értékesítési vezető. A szállodában egyébként éppen nagy fejlesztés zajlik; a harmadik emeleten egyedi látványpanorámás wellnessrészleget alakítanak ki.

Nálunk is többen vannak, ez tény, érezzük a Sopron iránt megnövekedett érdeklődést"

– jelentette ki Tóth Edit, a Villa Mimi üzemeltetője, de emellett van negatív tapasztalata is.– Augusztus végéig szinte csak magyar vendégeink vannak, lelkesen érkeznek, de néhány nap után lelombozódva térnek vissza a szállásra, mondván, üres a város és láttak már mindent. Próbálok segíteni nekik programokkal, de sokan kötnek ki ilyenkor Ausztriában.A Soproni Múzeum kiállítóhelyein ezen a nyáron nincs panasz a vendégekre: jönnek, néznek, érdeklődnek. Gyerekcsoportok érkeznek a nyári táborok keretében, belföldi családok és külföldi turisták egyaránt felkeresik a múzeumokat.

Ennek talán egyik oka lehet, hogy sikerült szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat a soproni szállodákkal, mi igyekszünk információkkal segíteni a munkájukat, ők pedig ajánlják a programjainkat a vendégeiknek"

Július a csúcs

Július közepén nyolcvan-kilencven százalékos kihasználtsággal „dübörögnek" a szállodák, ez már majdnem telt ház.

– fogalmazott Szabadhegyi Zita múzeumi koordinátor.A múzeum a nyári hónapokban diákokat is foglalkoztat, másként nem is bírnák a megnövekedett érdeklődést. De legalább mindenki jól jár.