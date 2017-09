Taroltak a német színjátszók Sopronban - fotók

A hagyományteremtő találkozón a hazai csoportok mellett szerbiai magyar, olasz, német és lengyel színjátszók mutatkoztak be a leghűségesebb városban szeptember 20. és 24 között.A fesztivál nyolc versenyprogramját és öt kísérőrendezvényét csaknem kétezer néző tekintette meg. A zsűri egy fődíjat és 15 különdíjat osztott ki.Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője, a fesztivál igazgatója a díjkiosztón elmondta: jól sikerült a találkozó, a közönség értő és érdeklődő szeretetét tapasztalták meg a résztvevők, Sopron nyitottsága, szellemi befogadó ereje vette körbe az eseményt.A városi önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárságának a támogatásával megvalósuló találkozó zárásakor dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere hangsúlyozta: mindenki nyert a Progressel, jó visszhangja volt az eseménynek. Megtiszteltetésnek érezte, hogy a település első alkalommal adhatott otthont a fesztiválnak, amely nem csak színházszakmai szempontból volt fontos a városnak, ugyanis Sopron is tudott olyan élményeket nyújtani az idelátogató vendégnek, amelyek kellemessé tették napjaikat.A fesztivál társszervezője a Magyar Szín-Játékos Szövetség volt, amelynek elnöke Regős János, aki az amatőr színházak világszövetségének, az AITA/IATA-nak a kelet-európai szekciójának alelnöke egyben felolvasta a világszövetség elnökének, Rob Van Genechtennek levélben küldött üdvözlő szavait.A Progress Sopron zsűrijében Lucie Malková rendező, a Cseh Centrum igazgatója, Katona Imre, a soproni teátrum vezető dramaturgja és Pinczés István Jászai-díjas rendező foglalt helyett. Utóbbi kiemelte: nagyon jó produkciókat láthattak, s értékeléseik fő szempontja az volt, hogy ne csak dicsérő véleményeket fogalmazzanak meg, hanem olyan tanácsokkal is ellássák a csoportokat, amelyek hozzájáruljanak a fejlődésükhöz.Döntésük alapján a fesztivál fődíját a lipcsei Compania Sincara csoport Don Q című előadása nyerte. A társulat részt vehet a következő Madách Nemzetközi Színházi Találkozón (MITEM) a Nemzeti Színházban. A produkciónak ítélték a legjobb maszk és jelmez díjat, amely Franziska Schubert nevéhez fűződött. Ugyancsak a német csoportból vihette haza Júlia Hagen a legjobb női szereplő díját, Philipp Nerlich és David Wolfrum pedig a legjobb férfi szereplőként kaptak elismerést. A darab színpadra állításáért Rico Dietzmeyert a legjobb rendező díjjal jutalmazták.A celldömölki Soltis Lajos Színház Vaknyugat című előadásában nyújtott teljesítményért színészi különdíjat kapott Temesi Zsolt. A produkció érdemelte ki a legjobb színpadi zene címet is, amely Gregorich Zsófia, Gregorich Bálint és Gregorich Domonkos munkája volt. A darab díszletének tervezéséért a legjobb látvány díjazásban részesült Sebők Júlia.A legjobb fiatal alkotóknak járó elismerést a lengyel Bielsko-Białából érkezett Młodzieżowy Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu „eF" bábszínház érdemelte ki. Rendezőjüket, Aleksandra Maleckat a Jó napot, Andersen úr! című produkció színpadra állításért jutalmazták.A legjobb közösségi színházi alkotás díját a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium Csonka című előadása kapta. A legjobb kreatív együttes munka díjaként a győri Rév Színházi és Nevelési Társulat is elismerésben részesült. Kiemelkedő műfaji kísérletének díjaként a deszki DeszkaSzínház Csend, élet című produkciójának rendezéséért Seres Istvánt jutalmazták.A legjobb színpadi kompozícióért az olasz civitavecchiai Avanzi di Scena színjátszóinak rendezőjét Francesco Angelonit is díjban részesítették. Az inárcsi KB 35 társulat tagjai, Malik Gábor és Szivák-Tóth Viktor az Engedetlenekben nyújtott alakításukért pedig színészi különdíjat kaptak.A Progress Sopron nemzetközi alternatív és amatőr színházi fesztivált a tervek szerint két év múlva újra megrendezik.