Tanévzáró a soproni egyetemen: "Nem engedhetjük meg a műveletlenség luxusát" - fotók

Végzősök, számokban



A Soproni Egyetemen összesen ötszáznegyvenkilenc hallgató tett sikeres záróvizsgát a mostani vizsgaidőszakban. A legtöbben a Benedek Elek Pedagógiai Karon (253), ezt követi a Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Kar (154), a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (84), s az Erdőmérnöki kar (58).

– A Soproni Egyetemre és nagy múltú jogelőd intézményeire büszkék lehetnek a hallgatók és az itt végzett diplomások – jelentette ki Horváth Zita, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a Lámfalussy Sándor Közgazdaság-tudományi Karon szerdán délelőtt rendezett központi tanévzárón. Mint a Miskolci Egyetem korábbi általános rektorhelyettese, megemlítette a Sopronnal közös selmeci hagyományokat, gyökereket, mondván: jövőre lesz száz éve, hogy a selmeci Akadémia Sopronba költözött. A centenáriumot a Soproni és a MiskolciEgyetem közösen is megünnepli majd. A helyettes államtitkár szólt a vidéki felsőoktatási intézmények fontosságáról is. Arról a társadalmi felelősségvállalásról, kultúráról és szellemi kisugárzásról, amely szerepet játszik a régiók életképességének fenntartásában, az adott térség szakembereinek, mérnökeinek, tanárainak kibocsátásán túl. Idézte Kodály Zoltánt: „Kis ország vagyunk, nem engedhetjük meg a műveletlenség luxusát."A központi tanévzárón prof. dr. Náhlik András rektor és prof. dr. Fábián Attila dékán – akit a napokban helyettes államtitkárrá neveztek ki – ünnepi beszédeikben összegezték a tanév eredményeit. Az egyetem harminckét oktatási-kutatási pályázata jutott megvalósítási fázisba, összesen 6,5 milliárd forint értékben, s több hazai és nemzetközi konferenciákat szerveztek. A világ földrészeinek számos országából fogadtak hallgatókat, miként a soproni egyetemisták előtt is kitárult a nagyvilág. Végül atyai intelmekkel látták el a végzősöket, s rámutattak az életfogytig tartó tanulás jelentőségére.Köszöntötte a frissdiplomásokat Fodor Tamás polgármester is, aki civilben egyetemi docens. Hangsúlyozta, a város és az egyetem kapcsolata oda-vissza alapon szimbiózisban kell hogy működjön, mindenki hasznára.A diplomaátadó ünnepélyes nyilvános egyetemi tanácsülés fényét Orbán Júlia, a Magyar Kultúra Lovagja irodalmi összeállítása és a zeneiskola tehetséges növendéke, Madarász Eszter (fuvola) fellépése is emelte.A tanévzárón az intézmény két legendás korábbi rektorának, prof. dr. Winkler Andrásnak és prof. dr. Faragó Sándornak „Rector Emeritus" címmel köszönték meg az egyetem érdekében végzett kiemelkedő munkálkodásukat.Soproni Egyetemért Emlékérmet vehetett át dr. Wilfing János, a közgáz-kar nyugalmazott dékáni hivatalvezetője.Címzetes egyetemi tanár címet adományoztak dr. Stefan Erich Albert Recknagel okleveles közgazdásznak, igazgatónak (Bosch and Siemens). Címzetes egyetemi docens címben Boda János, a GYSEV Cargo Zrt. vezérigazgatója; Király Attiláné, a soproni polgármesteri hivatal közgazdasági osztályvezetője és Kovács Tamás, a Falco Zrt. PR-vezetője részesült.Lámfalussy Sándor Emlékérmet vehetett át prof. dr. Botos Katalin egyetemi tanár, és Traxler Attiláné, a kar tanulmányi előadója.A közgáz kar dékáni dicséretét dr. Gilányi Zsolt érdemelte ki, míg elismerő oklevéllel jutalmazták Rosta Ibolya és Biczó Tamás munkáját.A Rotaract Club elnöksége Soproni Rotaract-díjat adományozott a Lámfalussy közgáz karnak, amelyet Hatos Viktória, a club elnöke nyújtott át prof. dr. Fábián Attila dékánnak.Az ünnepség Bazsóné Bertalan Laura, Honvári János és Nedelka Erzsébet doktorrá avatásával folytatódott, majd a végzős hallgatók nevében Flaskár Bettina frissdiplomás kötött díszszalagot a kar zászlajára. A diplomák, illetve az igazoló tanúsítványok átvételét követően Könczöl Tamás mondott köszönetet a többiek nevében az egyetem valamennyi dolgozójának. Az ünnepség prof. dr. Fábián Attila dékán elbocsátó szavaival ért véget. Ugyanakkor bejelentették: prof. dr. Fábián Attilát a napokban helyettes államtitkárrá nevezték ki. Prof. dr. Náhlik András rektor a közgazdaság-tudományi kar új dékánjává július elsejei hatállyal dr. Bartók István egyetemi docenst bízta meg.