Tanévnyitó a Soproni Egyetemen - Üdv az erdésznek! - fotók

Hogy mennyire fontos szakmai képzés folyik Sopronban, jelezte, hogy miniszter és államtitkár is ült a rektor és a dékánok mellett a keddi tanévnyitón. Nagy István agrárminiszter és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár mellett társintézmények rektorai, erdőgazdaságok igazgatói, országgyűlési képviselők ültek a teremben az erdészeti szakma nagy öregjei között.A tanévnyitó - amelynek keretében a Testnevelési Egyetemmel együttműködési megállapodást is aláírtak -, nemcsak az első évesekről szólt, hanem az ötven-hetven éve végzett tapasztalt szakemberekről is.