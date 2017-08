Táblát avattak a kápolna jótevőinek emlékére - fotók

– Édesapánk Sopronban tanár volt. Édesanyánk gyönyörűen énekelt, Sopron csalogányának tartották – emlékezett szüleire Luise Mitsch. – Ezért is örülünk annak, hogy Krisch Magdolnáék a kísérőműsorban Horváth Enikő Sára énekművészt is felkérték szereplésre. Szüleink 1945-ben, az oroszok elől menekülve emigráltak nyugatra, s végül Németországban telepedtek le. Soha nem feledték szülőföldjüket. Az adomány is úgy jött létre, hogy a magyarországi jóvátételi pénzük teljes egészét a soproni evangélikus temetőkápolna helyreállítására szánták, s kérték, hogy ezt az összeget egészítsék ki temetésükkor a koszorúpénzekkel. Így is történt. Jóleső érzés, hogy a soproniak megbecsülik a gesztust, s most emléktáblát avattak a jótevők tiszteletére.Az emlékünnepségen Jakob Kruise lépesfalvi (Loipersbach) evangélikus lelkész mondott igét, s fellépett a Brass Brothers fúvósegyüttes is.