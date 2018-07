Szuper nyári sláger a Fertő tó partjáról - itt a soproni banda új dala!

Critical PointsA banda három tagból áll: Mes, GÉ, és Réka alkotja a csapatot. (GÉ született soproni, Mes komlói, de a leghűségesebb városba sodorta a szél körülbelül 5 éve, Réka pedig komlói.)Réka felel az énekekért, szemtelenül fiatal - mindössze 19 éves -, de annál tehetségesebb, Mes és GÉ pedig már több mint tíz éve jelen van a hazai hiphop szcénában. Már évekkel ezelőtt felvetődött az ötlet, hogy együtt zenéljenek, ez tavaly májusban meg is valósult, majd csatlakozott hozzájuk Réka, aki egy teljesen más szintre emelte a monotonabb hiphop műfajt.Próbálnak minden korosztályt megcélozni, és eloszlatni a kételyeket, hogy a rapzene csak is társadalomkritika lehet. Mert a Critical Points új dala, az Eső is arról szól: legyen bármilyen rossz napod, eshet az eső, akkor is csak mosolyogj, mert valahogy mindig lesz!