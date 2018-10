Szűk és rossz - a lövői Széchenyi utca méltatlan a nevéhez

Már rég megadta magát az aszfalt a Széchenyi utcában, de a felújítás előtt a terület tulajdonviszonyait is rendezni kell. Fotó: Olvasó-tudósító

Lövői olvasóink panaszolták a Széchenyi utcai helyzetet: a szűk, ám forgalmas út párhuzamos a vasúti sínekkel. Az egyik oldalán zajvédő fal, plusz egy fémkorlát, a másikon a házak. Az itt élőknek két problémájuk is van: az egyik, hogy az aszfalt állapota katasztrofális, már leér az autók alja, másrészt a védőkorlát miatt nagyobb teherautó nem tud befordulni a házakhoz.Aki például építkezik, minden anyagot kisebb járművel tud csak a helyszínre vitetni, többszörös költséggel. A lakók szerint a védőkorlátra nincs is szükség, ha nem lenne ott, nekik könnyebb lenne az életük. Az olvasói panaszt továbbítottuk a vasúttársaságnak, s kiderült, az út valóban a GYSEV-é.– A lakók által Széchenyi utcaként emlegetett terület az ingatlan-nyilvántartásban önállóan sem közútként, sem saját használatú útként nem szerepel. Viszont Lövő község szabályozási terve Széchenyi utca néven nevezi meg és a helyi közúthálózatba is beépült – reagált a társaság megkeresésünkre. A zajvédő fal mellett található szilárd burkolatú terület jelenleg nem tölti be eredeti funkcióját, a GYSEV Zrt. vasútüzemi célra évek óta nem használja.Az itt élők problémája ugyanakkor ismert a vasúttársaság és az önkormányzat előtt is. A balesetveszélyes burkolati hibák mielőbbi megszüntetése érdekében a GYSEV Zrt. egyeztető tárgyalást kezdeményez Lövő önkormányzatával. A megbeszélések eredményeként, reményeik szerint, mind a lakók, mind az önkormányzat, mind pedig a vasúttársaság számára megnyugtató megoldás születik – közölte a GYSEV.Megkerestük a település polgármesterét is. Hollósi Gábor elmondta, rengeteget tárgyalt a Széchenyi utca miatt, próbálnak területet cserélni a vasúttársasággal.– Önkormányzatunk anyagi téren is kész áldozatot hozni, ha végre sikerülne rendezni az utca sorsát és felújítani, hogy az ott lakók is könnyebben boldoguljanak – tette hozzá Hollósi Gábor. Megjegyezte: a tizenhetedik század óta használt temető kijárata is erre az utcára nyílik, s a sírkert sokkal előbb ott volt, mint a vasút... Ezzel együtt az önkormányzat szeretné a Széchenyi utcaiak problémáját megoldani, így természetesen nyitottak az egyeztetésekre.