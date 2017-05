Sztrájkra készek a VELUX-nál Fertődön

Molnár Ákos, a Vasas Szakszervezeti Szövetség régióvezetője elmondta: két hónapja folytak a bértárgyalások, de az álláspontok nem közeledtek egymáshoz és tegnap a cégvezetés részéről elhangzott, hogy már nem is akarják az egyeztetéseket folytatni a munkavállalói oldal követeléseiről.



Az érdekvédő tájékoztatása szerint nemrégiben, tavaly októberben alakult szakszervezeti csoport a dán tulajdonú ablakgyártó üzemben, ahol az elmúlt években egyáltalán nem emelték a béreket. Idén ugyan igen, de a dolgozók többet szeretnének. Úgy érzik ugyanis, hogy az egykor jó fizetéseket adó, prémium termékeket gyártó cég béreiből ma már nehezen élnek meg.



Molnár Ákostól úgy tudjuk, az üzemben mintegy 1500-an dolgoznak, közülük eddig 300-an léptek be a szakszervezetbe. Most elkezdik gyűjteni az aláírásokat, így jelezhetik a munkavállalók: szükség esetén csatlakoznának az esetleges sztrájkhoz. A szakszervezet szeretne tovább tárgyalni.



Legutóbb a környéken a sopronkövesdi svéd tulajdonú Autolivnél alakult sztrájkbizottság április közepén. A biztonsági öveket gyártó cégnél azután értek csak el a dolgozók húszezer forintos béremelést.



Természetesen szeretnénk megjelentetni a VELUX munkaadói oldalának álláspontját is a kialakult helyzetről, elküldtük kérdésünket a cégnek. Azt a választ kaptuk, hogy a vállalat vezetése úgy döntött, egyelőre nem kíván nyilatkozni a sztrájkbizottság megalakulása kapcsán.