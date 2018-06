Szögesdróton túl kezdődött a kapcsolat - Kempten és Sopron 30 éve testvérvárosok

Gazdag program várta a délnyugat-bajorországi, 66 ezer lelkes Kempten (Allgäu), az egyik legrégebbi német iskolaváros küldöttségét Sopronban a hétvégén. Koncertek, jubileumi ünnepség és a Festőteremben a kempteni festőművész, Heidi Netzer műveiből rendezett tárlat teremtett alkalmat a testvérvárosi kapcsolatok megerősítéséhez.– Sopron a középkortól kezdve ezer szállal kötődik a német kultúrához. Kemptennel összeköt bennünket a polgári értékek nagyrabecsülése, a művészeti élet és az oktatás sokszínűsége. A vasfüggöny idején létrejött testvérvárosi kapcsolat azóta is mélyül. E barátság szép példája most Heidi Netzer soproni tárlata – hangoztatta köszöntőjében Simon István alpolgármester a kiállítás megnyitóján.Sibylle Knott kempteni alpolgármester szintén méltatta a harminc év eredményeit. Mint mondta, különösen örülnek annak, hogy ezúttal a Soproni Ünnepi Hetek egyik színfoltját jelentheti a kempteni festőművész tárlata.A Kemptenben a testvérvárosi kapcsolatokért felelős testület elnökségi tagja, Fischer Lajos szólt arról a hagyományról is, hogy a kempteni polgármesterek kiválasztásánál a feleségek művészetekben való jártassága is szerepet játszott. A foci-vébére utalva, stílszerűen megjegyezte: tavaly Tranta Júlia állíthatott ki náluk, most Sopronban Heidi Netzer, így az eredmény egy-egy.Az autodidakta Heidi Netzer 1985 óta fest, sok kiállításon mutatkozott be sikerrel műveivel. Indiában is tett művészeti tanulmányutat. A művésznő egy-egy albumot nyújtott át köszönetképpen Fodor Tamás polgármesternek, Simon István alpolgármesternek és a tárlat létrejöttében sokat tett Kóczán Péternek, a Pro Kultúra Sopron felelős munkatársának. A tárlat július 6-ig látogatható.