Szeress, nevelj okosan! - Országosan egyedülálló kezdeményezés, Szülők Egyeteme indul Sopronban

Hogyan lehet jelentkezni?



A Szülők Egyetemére a bpk.uni-sopron.hu/szno honlap regisztrációs felületén mától lehet jelentkezni. A további részletekről, az előadások időpontjairól is ott tájékozódhatunk. Kissné dr. Zsámboki Réka: Az érdeklődők részére összeállított speciális órarendből tetszés szerint választhatnak, melyiken vegyenek részt.

– A Benedek-kar a kisgyermeknevelés témájában megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik pszichológiai, fejlődéslélektani, óvoda- és fejlesztőpedagógiai, valamint más hasonló szakterületen. E felhalmozott tudáskincset most a nagyközönség számára is elérhetővé tesszük. Októberben elindítjuk a Szülők Egyetemét.A szülők, nagyszülők, s más érdeklődők a kar órarendjéből kiválaszthatnak olyan órákat, ahol elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a "Szeress, nevelj okosan!" program keretében – mondta dr. Varga László, a kar dékánja az országosan egyedülálló kezdeményezésről. – A jó szívet a szülők hozzák, mi a tudományt tesszük hozzá, hogy okosan szeretve nevelhessük a gyermekeket. Fontosságát az adja, hogy a gyermekkor a lét legmeghatározóbb, biztonságos légkört és szeretetteli elfogadást igénylő időszaka.A Szülők Egyeteme 2018/19-es tanévét Kissné dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes nyitotta meg. Mint mondta, az órarend elkészült. A Benedek-kar oktatói közül tizennégyen vállalták, hogy beengedik a várandós kismamákat, a szülőket, nagyszülőket és más érdeklődőket az óráikra, s ez tizennyolc tantárgyat jelent. A jelentkezők november végéig csatlakozhatnak vendéghallgatóként a pedagógusjelölt egyetemi hallgatók részére meghirdetett kurzusokhoz. Így például részt vehetnek a pedagógiai pszichológia, családpszichológia, óvodai zenei nevelés, kisgyermekkori beszédzavarok, a korai fejlesztés módszerei, informatika az óvodában tárgyak óráin. Az érdeklődők a részükre összeállított speciális órarendből tetszés szerint választhatnak.– Intézményünk a Szülők Egyetemével is megnyitja kapuit Sopron a környező települések lakói előtt. A pénteki Kutatók Éjszakájával, valamint az évekre visszatekintő nyugdíjasegyetemmel szintén jelezzük, hogy a Soproni Egyetem nem elefántcsonttoronyban működik, hanem hasznos akar lenni a hétköznapokban – tette hozzá prof. dr. Náhlik András rektor, aki szerint megfontolandó, hogy a többi karon is indíthatnának hasonló kurzusokat. Az infrastruktúra adott hozzá.Fodor Tamás polgármester arra emlékeztetett, hogy a 2018-as esztendő a családok éve, ez a program pedig kiválóan illeszkedik a kormányzati elképzelésekhez. A motivált szülők egyrészt képzett szakemberektől kapnak támogatást egy speciális témakörben, másrészt a Benedek-kar megtalálta az utat, hogy tudástára mindenkihez eljuthasson.