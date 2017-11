Szent László Emlékév Sopronban - vándorkiállítás nyílt

A Szent László király, a hit bajnoka, a haza hőse című kiállítás a Munkácsy-teremben nyílt meg, és a Lovagkirály életének eseményeit, tiszteletének legfontosabb alkotóelemeit jeleníti meg.A Szent László Emlékév soproni rendezvényeként rendezett megnyitó alkalmával Sopron város nevében Barcza Attila tanácsnok mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy Sopronban is megvalósult a kiállítás, mert a mai fiatalok számára is követendő alapértékeket ad Szent László példája.Gaal Gergely, országgyűlési képviselő, a Szent László Emlékév Testületének elnöke kiállításmegnyitójában arról is szólt, hogy Szent László a honfoglaló és államalapító Árpád-ház sarja, I. László néven a hetedik magyar király, aki 1077 és 1095 között irányította Magyarország életét. Hazánk történetének egyik legismertebb és legszeretettebb uralkodója és példaképe. Ő fejezte be a magyar állam- és egyházalapítás Szent István-i művét.Míg a krónikás és a népi hagyomány Szent Istvánnal kapcsolatosan a bölcsességet, a megfontoltságot emeli ki, Szent Lászlóval kapcsolatban a lovagi vitézséget, a hősi erényeket és a szigorú törvények feltétlen tiszteletét.

Firtl Mátyás a Szent László Emlékév soproni kiállításának és rendezvényének fővédnöke elmondta: azért vállalta a fővédnökségét a rendezvénynek, mert példamutató, ahogyan a mai fiatalok is értékelik Szent László életpéldáját, mint ahogyan a megnyitó keretében Barcza Attila és Gaal Gergely egyaránt erről szólt is. Sopron és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta: fontos a mai fiatalok számára is a felismerés, hogy Szent László egy minden értelemben teljes életművet hagyott hátra, ami ma is időszerű.A megnyitó fénypontjaként adta elő Varga Áron, a Szent Orsolya Gimnázium V. osztályos tanulója, az országos Szent László énekverseny győztesként a Szent László himnuszt.