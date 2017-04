Szent György-templom - Új ruhát kap a dóm Sopronban

Henczel Szabolcs plébános ma ott áll, ahol egykor a templom nyolcszögletű tornyán át érkeztek a hívek.

A középkori történet szerint Schmuckenpfennig János és Gaissel Henrik megölték Büki Jánost a XIV. század derekán Sopronban. Bűnhődniük kellett. Schmuckenpfennignek vezeklésül római zarándoklat volt a penzuma, de kérelmére IX. Bonifác engedélyt adott arra, hogy adományra váltsa a büntetést. János úr tehát templomépítés javára adományozott egy értékes telket, azt, ahol ma a Szent György-dóm áll. Öt éven át nőttek a falak, 1398-ban készült el. Ma már másmilyennek ismerjük, akkor ugyanis a Szent György utcai bejárata előtt egy nyolcszögletű torony állt, két oldalán egy-egy csúcsíves kapuval. A reformáció idején az evangélikusok is használták, a rekatolizáció erőskezű győri püspöke, Lipót aztán a jezsuitáknak adta a templomot. Ők építették át 1694-ben barokk stílusban, miután az 1676-os nagy tűzvész a Szent Györgyben is pusztított. A főhomlokzathoz kapcsolódó, akkor már hagymasisakos torony ledőlt és ezt sosem építették újjá. A túloldalon, a várfal rondellája mellett áll az új, karcsú, ötvenöt méter magas templomtorony.

Érdekességek



A dómtemplom legnagyobb harangját 1944-ben rekvirálták, ma három zúg a toronyban. A Szent Teréz 800 kilogrammos, 1928 óta jelez, a Szent Imre 200 kilós, az 1839-ből való lélekharang különlegessége pedig az, hogy egy magyar szabadalommal bír: tárcsás koronával. Vagyis időnként elforgatható, így a nyelv nem csak egy helyen koptatja a pártázatot. Itt található Magyarország legrégebbi orgonája 1633-ból, s ma is ez szól a miséken.

– Nagyon örülünk a felújítás hírének! – mondta el a templom plébánosa, Henczel Szabolcs a Kisalföldnek. – A jezsuita korszak sárgás-fehéres színét kapja vissza a homlokzat terrakottaelemekkel, barokkra hangolva.Henczel Szabolcs nyilván elfogult a templomával, mindenesetre gyönyörűnek találja, még így, felújításra várva is.A belső terekre is ráférne a restaurálás, a rengeteg stukkó és ív megszürkült és töredezetté vált az évszázadok alatt. A mennyezet például púderszínű volt valamikor és törtfehér, ennek már nyomai sem látszanak. A tetőt korábban már felújították, így a beázások szerencsére megszűntek, a villanyvezetékek ugyanakkor már múzeumi kort értek meg. A plébános szerint ez lenne a sürgető, ám jelentős anyagiakat feltételező feladat. A gyönyörű kápolnákra is ráférne a felújítás, lehetne úgy, mint tették ezt elődeink: egy-egy módosabb család vállalásaként. – Ebbe a templomba – fogalmazott Henczel Szabolcs – a magas falak miatt nem süt be a nap. Ide az emberek és a hitük hozzák a fényt.