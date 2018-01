Szemétgyűjtés - Zacskós napok Sopronban

A tapasztalatok jók, a lakók túlnyomó többsége azóta a sárga zsákokba gyűjti a műanyag és újrahasznosítható fémhulladékot, a kékbe pedig a papírt. A környezettudatos rendszer bevezetésekor és tavaly év végén is levélben értesítették a lakókat az elszállítások pontos időpontjáról. Aki ezt nem kapta meg, annak is érdemes az új naptárba bejegyezni, mikor kell a kapuk elé tenni a zsákokat.Érdeklődésünkre az STKH-nál elmondták: honlapjukon mindenki leolvashatja az idei dátumokat. A www.stkh.hu weblap nyitóoldalán van a gyűjtési napok táblázata, amelyben az utcanevek alapján mindenki kikeresheti a sajátját. Ugyanitt találják a falvak lakói is a gyűjtési napokat.A szelektív gyűjtés fontos és jó lehetőség arra, hogy csökkentsük a Föld szennyezettségét. Magyarországon közel fél tonna hulladékot termelünk évente fejenként, a zsákokba gyűjtött műanyag, fém és papír viszont nem a kommunális hulladékba, tehát a szeméttelepre kerül, hanem újra a feldolgozóüzemek alapanyagává válik. Aki zsákokba gyűjti a papírt, a műanyagot, a fémet, vagy szelektív szigetre viszi a válogatott hulladékot, meglepődve tapasztalhatja: szinte üresen marad a kukája...Havonta egyszer gyűjti az STKH a szelektív zacskókat, a cserezsák ingyenes. Fotóillusztráció: Magasi