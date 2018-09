Szemét ellen keményebben Sopronban

Az illegális hulladéklerakás és a jogosulatlan lomtalanítás meghirdetése bűncselekménynek minősül. Fotó: Magasi

Eddig az volt az általános, hogy a kijelölt szelektív szigeteken nőttek óráról órára a szeméthegyek, sokszor olyan hulladékokból, amik nem is oda valók. A közösségi létből elégtelenre vizsgázó, a lakóhelyüket sem tisztelő szemetelők most újabb lépcsőt léptek: már bárhova leteszik megunt bútoraikat, kidobásra ítélt limlomjukat. Aztán mint tudjuk, a szemét szemetet szül, egyetlen kupac gyorsan nő hatalmassá, a „ha neki lehet, akkor másnak is" elv alapján. Ezt elégelte meg most a soproni önkormányzat, keményebb fellépést ígérve a szemetelők ellen, ugyanakkor összefogásra buzdítva mindazokat, akiket bánt mások szemetelése.– Sopron megyei jogú város jegyzője felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy Sopron város területén jelenleg nincsen meghirdetett lomtalanítás! – áll a városháza közleményében. Udvarias kezdés, de később jön a lényeg...A jegyző felhívásának lényege, hogy a város lakói ne dőljenek be az utcájukban megjelenő lomkupacnak, sőt, annak se, ha valaki – nyilván üzleti megfontolásból – magánlomtalanítást hirdet meg. (Aztán kiválogatja az értékesíthető darabokat, a többit meg ott hagyja látványosságnak...) Amikor az önkormányzat, illetve az STKH Zrt. hirdet meg lomtalanítást, minden esetben eredeti bélyegzővel ellátott értesítést és konténert helyeznek ki a közterületre.– Az illegális hulladéklerakás vagy jogosulatlan lomtalanítás meghirdetése bűncselekménynek minősül! – hangsúlyozza dr. Sárvári Szabolcs jegyző, s összefogásra kéri a soproniakat.– Amennyiben azt tapasztalja, hogy illegális hulladékgyűjtést hirdet meg vagy tábláz ki valaki, haladéktalanul értesítse a városgazdálkodási osztályt a 99/515-124-es telefonszámon. Hulladék lerakása esetén pedig értesítsék a közterület-felügyelet munkatársait ugyanezen a telefonszámon, vagy hívják a rendőrséget a 112-es számon.Mint megtudtuk, lesz idén „hivatalos" lomtalanítás a városban, már csak ezért sem kellene oda szórni a szemetet, ahová nem való.