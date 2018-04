Százak köszöntik majd egymást Sopronban a diáknapon

Idén Sopronban rendezik a Selmeci Diáknapokat, amelyre a selmeci hagyományokat őrző városokból – Miskolcról, Dunaújvárosból, Székesfehérvárról, Sopronból és ahol 1735-ben minden elkezdődött, Selmecbányáról – köszöntik egymást a balekok és az öreg firmák – tudtuk meg Komlódi Balázstól, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar hallgatójától, az egyik főszervezőtől.



– Legalább kétszáz résztvevőre számítunk a pénteken kezdődő, s hétfőig tartó eseményre. Bázisunk az ifjúsági tábor lesz, de Sopron belvárosába, egyetemünkre és a Görbehalmi Bányászmúzeumba is elvisszük vendégeinket. Rendezünk cantus (nóta)-, lövész-, pipa-, főző- és tarokkversenyt, miként előadások is elhangzanak a selmeci diákéletről. „Ez nekem Selmec" címmel pályázatot is hirdettünk. A beküldött fotókból, festményekből, rajzokból, versekből álló kollekciót a táborból később a Fekete Zoltán Diákhotelbe szeretnénk áthozni, hogy azt közkinccsé tegyük.