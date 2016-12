Szavazzon, hogy karácsonyi támogatást kapjon a soproni kórház két osztálya!

A K&H évről-évre minden Mastercard kártyával történő 3000 forint feletti vásárlás után elkülönít 1 forintot, amelyet kiegészít az ügyfelei és partnerei karácsonyi ajándékozásának összegével. Tavaly karácsony óta több mint 9 millió forint gyűlt össze, amelyet a K&H gyógyvarázs területi pályázatának keretében fordít a gyermekegészségügy támogatására.A pályázat különlegessége, hogy ezúttal a helyi közösség döntheti el, mely kórház, mentőállomás vagy gyermek háziorvosi rendelő kapja meg az egyenként bruttó 350.000 forint, összességében 9 millió forint értékű támogatást a környékén.Szombathely és vonzáskörzetének területi esélyesei közé került a Soproni Gyógyközpont 2 gyermek-egészségügyi ellátást végző egysége: a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, valamint a Szemészeti Osztály, és versenybe száll a voksokért a Markusovszky Egyetemi Kórház is.A szavazatok leadhatók a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály közösségi tereinek gyermekbarát átalakítására, a projekt magában foglalja a falfelületek festését és mesejelenetekkel való dekorálását.Voksolni lehet a Soproni Gyógyközpont Szemészeti Osztályának pályázatára, a gyermekszemészeti szakrendelés új műszereinek beszerzésére is.A támogatott intézmények végső kiválasztását ezúttal a helyi közösségekre bízzuk, hiszen ők azok, akik a legjobban ismerik a helyi gyermekegészségügyi intézményeket, igénybe veszik szolgáltatásaikat, hozzájuk fordulnak, ha gyermekük megbetegszik.- Arra biztatok tehát mindenkit, hogy akár személyesen, akár online a www.khgyogyvarazs.hu/szavazas oldalon adja le szavazatát, hiszen a legtöbb voksot kapó intézmények karácsonyfája alá most olyan eszközök, berendezések kerülnek, amelyek a gyermekek egészségének megőrzését és gyógyulását segítik. Köszönjük meg együtt az orvosok, nővérek egész éves fáradhatatlan munkáját! – mondta Horváth Magyary Nóra , a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatja.– Bankfióki és online szavazáson keresztül most a helyi közösségek döntik el, melyek legyenek azok a lakókörnyezetükben lévő gyermekegészségügyi intézmények, amelyek egyenként bruttó 350.000 forint, összesen 9 millió forint támogatást kapnak a K&H gyógyvarázs területi pályázatának keretében karácsonykor.Szombathely és vonzáskörzetének területi esélyesei közé került a Soproni Gyógyközpont 2 gyermek-egészségügyi ellátást végző egysége: a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, valamint a Szemészeti Osztály, és versenybe száll a voksokért a Markusovszky Egyetemi Kórház is.A szavazatok leadhatók a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály közösségi tereinek gyermekbarát átalakítására, a projekt magában foglalja a falfelületek festését és mesejelenetekkel való dekorálását.Voksolni lehet a Soproni Gyógyközpont Szemészeti Osztályának pályázatára, a gyermekszemészeti szakrendelés új műszereinek beszerzésére is.A K&H gyógyvarázs program idén első alkalommal meghirdetett területi pályázatára több mint 100 pályázat érkezett, melyek közül területenként maximum 3-3 intézményt juttatott döntőbe a szakmai zsűri. A pályázat különlegessége, hogy ezúttal a helyi közösség döntheti el, mely kórház, mentőállomás vagy gyermek háziorvosi rendelő kapja meg az egyenként bruttó 350.000 forint, összességében 9 millió forint értékű támogatást a környékén. „A K&H vezető pénzintézetként ügyfelei okos döntéseinek elősegítésén túl aktív társadalmi szerepet is vállal az egészség területén is. A 13 éve működő K&H gyógyvarázzsal azon túl, hogy hosszú távon támogatjuk a magyar gyermekegészségügyet, a helyi közösségeket is aktívan bevonjuk. Idén karácsonykor egy olyan területi pályázattal bővítettük tovább programunkat, amelyben a lakosság a saját lakókörnyezetében lévő gyermekegészségügyi intézmények közül választhatja ki a támogatandó kórházakat, rendelőket, mentőállomásokat" - mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója.A K&H évről-évre minden Mastercard kártyával történő 3000 forint feletti vásárlás után elkülönít 1 forintot, amelyet kiegészít az ügyfelei és partnerei karácsonyi ajándékozásának összegével. Tavaly karácsony óta több mint 9 millió forint gyűlt össze, amelyet a K&H gyógyvarázs területi pályázatának keretében fordít a gyermekegészségügy támogatására. A felhívásra összesen 117 - köztük 96 vidéki - intézmény jelentkezett, amelyeknek 80%-a műszerekhez, 20%-uk pedig bútorok beszerzéséhez vagy felújítási munkálatokhoz igényelt támogatást.„A támogatott intézmények végső kiválasztását ezúttal a helyi közösségekre bízzuk, hiszen ők azok, akik a legjobban ismerik a helyi gyermekegészségügyi intézményeket, igénybe veszik szolgáltatásaikat, hozzájuk fordulnak, ha gyermekük megbetegszik. Arra biztatok tehát mindenkit, hogy akár személyesen, akár online a www.khgyogyvarazs.hu/szavazas oldalon adja le szavazatát, hiszen a legtöbb voksot kapó intézmények karácsonyfája alá most olyan eszközök, berendezések kerülnek, amelyek a gyermekek egészségének megőrzését és gyógyulását segítik. Köszönjük meg együtt az orvosok, nővérek egész éves fáradhatatlan munkáját! – tette hozzá Horváth Magyary Nóra.