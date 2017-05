Szakorvosjelöltre hagyták a sürgősségi osztályt Sopronban - A kórház szerint a betegek biztonságban vannak

, hogy egy zárt - az 1001 orvos hálapénz nélkül- Facebook-csoportban kért a minap segítséget egy soproni szakorvosjelölt. A kétségbeesett hangú leveléből kiderült, hogy urológusjelöltként, felügyelet nélkül kellene ügyelnie a sürgősségin.„A segítségeteket szeretném kérni. Urológus szakorvosjelölt vagyok, írásbeli szakvizsga után és szóbeli előtt. A kórházunk sürgősségi osztályán fennálló humánerőforrás-hiányt más osztály és szakma rezidenseinek, szakorvosjelöltjeinek teljes(!) műszakba való bevonásával oldotta meg és kívánja a későbbiekben is megoldani. De itt még mindig nincs vége…Nem elég, hogy teljes műszak mellett a saját osztályunk engem nem lát, illetve én sem a szakmámat, hanem éjszakai műszakban teljesen egyedül, szakmai felügyelet nélkül, (nincs műszakvezető, nincs sürgősségis orvos sem, tehát rajtam kívül zéró orvos) kell nekem, egy urológusnak az egykapus sürgősségi osztályt ellátnom.Bármilyen konstruktív hozzászólásnak tudnék örülni. Segítségeteket előre is köszönöm" – szól az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoportban közzétett levél.A fiatal lányt elárasztották tanácsokkal, megoldási javaslatokkal, sőt, a hozzászólásokból kiderül az is, hogy ezzel a problémával enyhén szólva nincs egyedül. Ami vele történt, mára már bevett gyakorlatnak számít.Velkey György, a Magyar Kórházszövetség alelnöke a 186 Órának elmondta : nem elfogadható, hogy egy urológus szakorvosjelöltet a sürgősségire küldjenek ügyelni mindenféle szakmai felügyelet nélkül. „A szabályozás egyértelmű: sürgősségin fiatal egyedül nem lehet. Ugyanakkor a rezidensi időszak nem homogén, azért egy 4-5 éves intervallumról beszélünk, amely során azért változik a szakorvos jelölt tudása, tapasztalata. Ahogy a képzés is afelé halad, hogy minél nagyobb kompetenciát szerezzenek már az egyetemi évek alatt is. Egyszerűen szükségszerű alkalmazkodni a körülményekhez, nincs olyan szakma a világon, ahol lényegében 11 évig tart, míg egy szakember önálló munkát végezhet" – magyarázta a kórházszövetségi vezető. Hozzátéve: „A súlyos orvoshiánnyal terhelt mai időkben muszáj igazodni, alkalmazkodni az adott feltételekhez. Fontos, hogy már az egyetemi évek alatt, majd a rezidensi időszakban is mind inkább kerüljön a fiatal döntési helyzetekbe, folyamatosan nőjön a kompetenciája és nem szabad túlvédeni őket, hermetikusan elzárni a napi, nagyon is felelősségteljes gyakorlattól."˝A sürgősségi orvostan hiányszakma, ezért a sürgősségi osztályok sürgősségi szakorvosok felügyeletemellett más szakterületek képviselőivel szerveződnek. Az általuk itt megszerzett tudás jelentősennöveli a betegellátás biztonságát, hiszen a saját szakterületén, osztályán előforduló akut esetekfelismerését és ellátásának megkezdését leginkább a sürgősségi osztályon tudja elsajátítani.A Sürgősségi Betegellátó Osztályon a különböző szakterületek akut esetei jelennek meg. Az adottszakterület szakorvosai kórházunkban folyamatosan elérhetők, ezért a rezidensnek nem kell egyedül,felügyelet nélkül ellátnia kompetenciáját meghaladó eseteket. Bármilyen eredetű, súlyos, potenciálisanéletveszélyes állapotú beteg érkezését a mentőszolgálat előre jelzi, e betegeket a sokktalanítóban, a beteg ellátásához szükséges orvosokból és szakdolgozókból álló team fogadja és látja el. A betegek ellátása, kezelése a szakmai protokolloknak megfelelően, biztonságosan történik˝ - olvasható a kórház közleményében.