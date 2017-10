Szájer Sopronban: mondjunk nemet a Soros-tervre

– A magyar polgárok kivételezett helyzetben vannak Európában: egyedülálló módon, nemzeti konzultáció keretében mondhatják el véleményüket olyan kérdésekben, amelyek jelentősen érintik, érintenékhétköznapjaikat – fogalmazott soproni fórumát megelőző sajtótájékoztatóján Szájer József, az Európai Parlament fideszes képviselője, Sopron díszpolgára.



– Ilyen most a migráció témája: a kötelező elosztási kvóta, a bevándorlás és a bevándorlóktámogatása máig nem került le az EU napirendjéről. Sőt, tucatjával vannak olyan nyugati politikusok, akik jogilag is megpróbálják lehetővé tenni a messziről tömegesen érkezettek betelepülését. Mögöttük és számos, hasonló célokat kitűző civil szervezet mögött Soros György áll.



– A nemzeti konzultáción mondjunk nemet a Soros-tervre. Ne hagyjuk, hogy hazánkban is olyan biztonsági kockázatok és együttélési konfliktusok jöjjenek létre, mint amik ma jellemzik az egyes nyugati országokat – hangsúlyozta a politikus.