Szabadulása után rögtön molesztálta a lányokat

Az előzetes letartóztatásból rabszíjon vezetett férfi bírósági büntetőpere jól példázza, hogy az alkohol könnyen viszi rossz útra az embert. Másrészt azt is, hogy a törvény teljes erővel lesújt mindazokra, akik tiltakozás ellenére inzultálják a tinédzser – közte 13–14 éves – lányokat, ölelgetni és csókolgatni akarják őket.



A vádhatóság részéről dr. Monostori Zoltán ügyész világossá tette a büntetőper során: mindegy, hogy egy-két másodpercig vagy egy-két percig öleli valaki a lányt annak akarata ellenére, az mind – esetünkben – „18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének minősül". Súlyosítja a bűncselekményt, hogy R. F. aznap feltételesen szabadult a sopronkőhidai fegyintézetből. Első dolga volt, hogy ezt italozással megünnepelje, majd a buszon, buszmegállókban kikezdett olyan fiatal lányokkal, akiket végül az utasok és a buszra várakozók vettek védelmükbe.



A Soproni Járásbíróság bírája, dr. Király Réka az ítélethirdetéskor hangsúlyozta, hogy az ittas férfi riasztóan tolakodó viselkedése igen megrémítette, megfélemlítette és megviselte a lányokat: rendőrségi meghallgatásukkor elsírták magukat. Az ilyen bűncselekmény társadalmi veszélyessége akkor is fennáll, ha ezúttal voltak olyan karakán ismeretlenek, akik rászóltak a börtönből szabadultra, hagyja abba a molesztálást. Ráadásul egy közbeavatkozó fiatalembert meg is akart ütni a tettes.



A vádlott – aki korábban lopás, rablás, testi sértés és más bűncselekmények miatt eddig már hatszor állt bíróság elé, ez volt a hetedik büntetőpere – azzal védekezett, hogy nem emlékszik semmire. „Nem én voltam, hanem az ital hatása. Ha akkor felszállok a vonatra és elutazom budapesti lakhelyemre, nem itt állnék" – tette hozzá. A bíróság a férfit öt év börtönre ítélte, s az előzőleg kirótt szabadságvesztést is le kell töltenie. R. F. enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.