Stoptáblával a biztonságért Sopronban a Póda Endre utcában

Figyelni kell, hamarosan megváltozik a közlekedési rend a Póda Endre utca és az Ív utca kereszteződésében! Fotó: Magasi

Három baleset történt két héten belül – írtuk május 3-i lapszámunkban. Egy ott élő hívta fel a figyelmet a Póda Endre utcai kereszteződés veszélyességére. „Félelmetesen nagy forgalom lett, néhány éve az utolsó utca voltunk..." – fogalmazott olvasónk, úgy jellemezve a helyzetet, hogy rengeteg autó van a környéken, egy-egy lakáshoz több kocsi is tartozik, nincs elég parkolóhely, s gyakran úgy állnak meg a járművek, hogy akadályozzák a közlekedést. Ráadásul mindig mindenki siet, nem figyelnek egymásra.A problémát rögtön továbbítottuk az önkormányzathoz, Mágel Ágost, a városfejlesztési bizottság elnöke pedig a napokban már egy megoldási javaslattal is élt.– Kimentem a helyszínre és alaposan megvizsgáltam a helyzetet és a lehetőségeket is. Az olvasónak igaza van, valóban nagy a forgalom és sok autós nem veszi figyelembe a parkolók miatt leszűkült utcát, a kanyart, és nagy sebességgel érkezik a kereszteződésbe. Ezért úgy határoztunk, egy stoptáblával kényszerítjük ki a lassítást és a megállást a veszélyes kereszteződésben – mondta el a Kisalföldnek Mágel Ágost.A városgondnoksági osztály már megrendelte a közlekedési táblát, úgyhogy az autósok jó, ha figyelnek; bármikor megjelenhet a tiltás a Póda Endre utca és az Ív utca kereszteződésében. A Póda Endre utcán közlekedőknek kell majd elsőbbséget biztosítaniuk az Ív utcán haladóknak.