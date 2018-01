Startol a strandfelújítás Sopronban - látványterven mutatjuk milyen lesz

Százéves a Lővér Fürdő, de most új időszámítás kezdődik a történetében. Képünkön a jövő egy látványterven. A beruházás várhatóan két évet vesz igénybe.

Csoda, hogy nem műemlék a soproni Lővér Fürdő strandmedencéje: 1908-ban épült, szolgálva az úri közönséget, az úszók és lubickolók generációit. A parkban valaha napernyős hölgyek szobrok és hófehér padok társaságában kerestek enyhülést, aztán jöttek a fecskenadrágos ifjak, még később pedig a csúszdázni vágyó gyerekek és családjaik. A világ változik, s mások lettek az elvárások is. A soproni strandmedence és az 1975-ben épült fedett uszoda felett eljárt az idő...

Régi ígéret volt a fürdő felújítása, s most már biztos az is, hogy valóra válik. A városháza februárra ígéri a kivitelezés megkezdését. Nagy munka lesz, s valószínűleg nem fájdalommentes. A külső strandmedencét az elmúlt évtizedekben többször is felújították már, ezúttal átépítik teljesen. Alkalmassá kell válnia arra, hogy befedve télen-nyáron helyettesíthesse az uszodát. Ideiglenes, úgynevezett légtartásos sátorfedéssel legalább két éven keresztül itt úsznak majd az óvodások, az iskolások, a sportolók és a vendégek. A jelenlegi medencét elbontják és a helyére egy 10 pályás, 25 méteres úszómedencét építenek, mellette egy 12-szer 25 méteres tanmedencét is kialakítanak. Közöttük lesz a vízgépház, új légkezelő, fűtő- és épületvillamossági berendezések és külső közművek is épülnek. Az öltöző és a vizesblokk egyedi gyártású konténerekből készül. Minderre 640 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére a Lőver Programból. Amint elkészül ez az ideiglenes uszoda, megkezdődhet a kupolás, Csik Ferenc nevét viselő épület elbontása és egy XXI. századi elvárásoknak megfelelő uszoda épülhet, ahol az oktatási, diák- és tömegsport, valamint lakossági célú használat mellett európai színvonalú versenyeket is rendezni lehet. Ez a beruházás várhatóan két évet vesz igénybe. Aztán amint elkészül majd az új komplexum, a külső medencéről lekerül a sátor és újra strand lesz a strand..