Sportos nyugdíjasok így bowlingoznak Sopronban - fotók

Ezért, immár másodszorra szervezte meg és támogatta a Jereván településrészi Önkormányzat a nyugdíjasklub bowling-napját, a soproni All Stars Bowling pályáján, ahol egy igazán mozgalmas sportos délutánttölthettek el az egyébként is nagyon aktív nyugdíjasok.Az eseményen Csiszár Ákos önkormányzati képviselő köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta: a Jereván településrészi Önkormányzat és a képviselők minden esetben nyitottak minden olyan kérésre, amely a„sportos Jereván" –t erősíti. A sport minden életkorban pozitív hatással van az emberre, és a közösségre is, az egészségmegőrzés egyik legfontosabb módja, amely időskorban is nagyon fontos.A Jereván lakótelep településrészi Önkormányzata ezért is támogatja az Jereváni óvodások sportolásától, az iskolai és szabadidősportig, a nyugdíjasok rendszeres testmozgását is elősegítő programokat. Alakótelepen működő klub tagjai nem csak előadáson tájékozódtak a város sportjáról, a sportolási lehetőségekről, hanem maguk is aktívan rendszeresen sportolnak, olyan közösségi eseményeket szerveznek, amelyekerre több formában is lehetőséget adnak.A bowling-napon csaknem ötven nyugdíjaskorú ember "mozgattunk" meg - mondta Csiszár Ákos.