Soproni Múzeum: Gulyáságyú és rohamsisak

GULYÁSÁGYÚ ÉS ROHAMSISAK

A Nagy Háború gyomornézetből

A Soproni Múzeum időszaki kiállítása a Lábasházban

2018. február 16. – 2018. április 1.

A Soproni Múzeum az I. világháború centenáriuma alkalmából 2015 elején önálló időszaki kiállítást rendezett a Lábasházban. A tárlat látogatottsága igazolta a soproniak téma iránti érdeklődését és felbátorított minket arra, hogy visszatérjünk a korszakhoz és új szemszögből is bemutassuk azt. A Gulyáságyú és rohamsisak avagy A Nagy Háború gyomornézetből című a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum anyagából összeállított vándorkiállítás február 16-án nyílik az Orsolya téren.

Mit takar a gulyáságyú kifejezés?



A hadseregek élelemellátásában kiemelkedő mérföldkő volt a mozgókonyhák rendszeresítése, amelyet a katonák – ágyúcsőhöz hasonló füstcsöve miatt – gulyáságyúnak hívtak. Használatukkal régi álmuk valósult meg: tábori körülmények között, hadgyakorlatokon és háborúban is rendszeresen fogyaszthattak változatos, ízletes, meleg ételeket. A vándorkiállítás szerzőpárosa elmondta: a gulyáságyúval már az 1880-as években kísérleteztek. Elsőként az orosz hadseregben rendszeresítettek mozgókonyhát, az 1904–1905-ös orosz–japán háborúban kiváló eredménnyel alkalmazták még a japánok is, amikor hadizsákmányként használatba vették. Azonban nemcsak főzésre használták ezt az eszközt: tetűirtásra is hasznosították. A fehérneműből a tetveket, ahogy akkor nevezték, az „apró oroszokat" úgy irtották ki, hogy egy-két gulyáságyút átalakítottak, amelyekben étel helyett vizet főztek. A fehérneműket beletették egy ládába, beindították a szerkezetet, és a túlnyomásos forró gőz elpusztította a bogarakat.

Az első világháború századik évfordulójának alkalmából készült a Gulyáságyú és rohamsisak – A Nagy Háború gyomornézetből című időszaki kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeuban. A tárlat Spekál József mérnök ezredes magángyűjteményén alapul és az osztrák–magyar hadsereg illetve a magyar lakosság étkezési szokásaira, táplálkozási lehetőségeire és élelmezési nehézségeire koncentrál. A 2017 őszén országjáró körútjára induló vándorkiállítás látványos installációs elemekkel és több mint kétszáz műtárggyal jeleníti meg a bemutatni szándékozott témát.Diadalív, vesszőfonat, drótakadály árnyékában reklámplakátok, szöveges falragaszok, eredeti fotók, reklám- és propaganda képeslapok, karikatúrák és gúnyképek, uralkodók, hadvezérek és frontharcosok képével díszített porcelán asztali edények, a katonák egyszerű bádog evőcsészéje és kulacsa színesen idézik a Nagy Háborút.Kis enteriőrök jelenítik meg a hátországi és a frontélet egy-egy mozzanatát: diadalmas hadba vonulás, hadigazdálkodás, áremelkedés, jótékonyság, menázsi a fronton, kantin, tábori pékség stb. A tiszti étkező asztalán ágyúlőszer hüvelyében álló, puskatöltény hüvelyekkel feldíszített karácsonyfa érzékelteti a végtelen távolságot az otthon és a harcmező között.Tárlóba kerültek a rózsaszín tábori levelezőlapok, szerepelnek a piacokon és a konyhákban hősiesen helytálló asszonyok hadimozsarai és takarékos ételreceptjei, élelmiszerjegyek érzékeltetik az imába foglalt mindennapi kenyér megszerzésének nem mindennapi gondját.A kantinablak párkányán üres söröspohár szimbolizálja a visszatérés reményét.A rendezők az Érdekes Újság száz évvel ezelőtt feltett kérdésére a választ a látogatókra bízzák: „Ki érdemel meg jobban egy kitüntetést, az-e, aki pár óra alatt hidat ver egy folyón, vagy az, aki a hídon átkelve, megveri az ellenséget, az, aki napi hatvan kilométeren megveri az oroszt, vagy aki ilyen előnyomulás mellett élelemmel tudja ellátni a katonát?"A Nagy Háború gyomornézetbőlMegnyitó időpontja: 2018. február 16. (péntek) 17 óraHelyszín: Soproni Múzeum, Lábasház (Sopron, Orsolya tér 5.)Köszöntőt mond: Dr Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestereA kiállítást megnyitja: Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancsnok (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Török Róbert igazgatóhelyettes (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)A megnyitón jelen lesznek a kiállítás rendezői S. Nagy Anikó és Spekál József, akiknek „Gulyáságyú és rohamsisak – A Nagy Háború gyomornézetből" című könyvét is megvásárolhatják az érdeklődők.A tárlat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban 2014-ben S. Nagy Anikó és Spekál József által rendezett "Gulyáságyú és rohamsisak. A Nagy Háború gyomornézetben" c. kiállítás alapján készült.Az időszaki tárlat április 1-ig látogatható keddtől péntekig 10 és 14 óra között, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között.