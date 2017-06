Soproni múlt: így ünnepeltek a városban a´70-es évek elején - fotók

A hetvenes évek elején készítette G. Nagy Béla (1937–1989) ezt a felvételt a Soproni Ünnepi Heteken, a Fő téri megnyitón.

Mi mindenről mesél egy kép? Változásokról és állandóságokról.A dzsörzé miniruhák kimentek a divatból, a forrónadrágok viszont ma is hódítanak. A vörös csillag eltűnt a történelmi süllyesztőben, a műemlék házak azonban megszépültek, megfiatalodtak. Cigarettázni nem lehet a belvárosban, viszont a Soproni Ünnepi Hetek pénteki ünnepélyes megnyitóján idén is ott lehetünk...Idézze fel ön is, milyen volt egykor Sopron: